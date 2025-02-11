Ιορδανία: Υπάρχει ένα αραβοαιγυπτιακό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς να εκτοπιστεί ο λαός της

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει ένα αραβοαιγυπτιακό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς να εκτοπιστεί ο λαός της.
Ο Σαφάντι μίλησε στην κρατική τηλεόραση al-Mamlaka λίγο μετά τη συνάντηση του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, καθώς ο τελευταίος πιέζει για το σχέδιό του να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας και να μετεγκαταστήσει τον πληθυσμό της στη γειτονική Αίγυπτο και την Ιορδανία.
