Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι «έχει επιτευχθεί σοβαρή πρόοδος στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης».



«Κάνουμε καλή πρόοδο εκεί. Νομίζω, πραγματικά πιστεύω ότι σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο», είπε στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα μεταβεί σύντομα στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτός ο πόλεμος ΠΡΕΠΕΙ και ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ - πάρα πολύς θάνατος και καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια, με ελάχιστα αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του.

