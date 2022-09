Δύο νεκροί και 14 τραυματίες από την κατάρρευση του τετραώροφου κτιρίου στο Αμάν- Δείτε βίντεο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν σήμερα από την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου στο Αμάν, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ιορδανίας.

Ο απολογισμός που δόθηκε από νοσοκομεία γνωστοποιεί "τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 14 από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Τζάμπαλ αλ Ουεϊμπντέχ, μια συνοικία στο κέντρο του Αμάν", δήλωσε ο εκπρόσωπος της διεύθυνσης δημόσιας ασφάλειας Άμερ αλ Σαρτάουι.

"Τα σωστικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί συνεχίζουν τις έρευνές τους αφότου ανέσυραν και δεύτερο πτώμα από τα συντρίμμια", πρόσθεσε ο Σαρτάουι σε δηλώσεις που έκανε σε επίσημο τηλεοπτικό δίκτυο.

