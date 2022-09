Ιορδανία: Τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στο Αμάν - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων

Ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο του Αμάν και οι διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας έχουν αρχίσει να αναζητούν και να απομακρύνουν ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα χαλάσματα.

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Μπίσερ αλ Κασάουνεχ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του έσπευσαν στο σημείο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τη διάσωση των εγκλωβισμένων, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες.

#Jordan building collapse: Many feared trapped after residential building collapses in #Amman

A major rescue operation was under way to evacuate people caught under the debrishttps://t.co/IxFKPYIwj2