Καταιγίδα Γκορέτι: Άνεμοι έως 160 χλμ/ώρα, η μεγαλύτερη χιονόπτωση της δεκαετίας στο ΗΒ - Δείτε βίντεο

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια «κόκκινη προειδοποίηση» για την Κορνουάλη και τα νησιά Σίλι - Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Γκορέτι

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Άνεμοι που αγγίζουν τα 160 χλμ./ώρα, σφοδρές χιονοπτώσεις, χάος στις μετακινήσεις και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι το σκηνικό που συνθέτει η καταιγίδα Γκορέτι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τη χειρότερη χιονόπτωση της τελευταίας δεκαετίας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια «κόκκινη προειδοποίηση» για την Κορνουάλη και τα νησιά Σίλι η οποία έληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης, με τους ανέμους να αφήνουν πίσω τους σημαντικά προβλήματα. 

Περίπου 500.000 κάτοικοι στις δύο περιοχές έλαβαν έκτακτες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα (αντίστοιχες με το 112) για τις καιρικές επικίνδυνες συνθήκες. 

Μια πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ για μεγάλο μέρος των Δυτικών Μίντλαντς, την Ουαλία, το Γκλόστερσαϊρ και τμήματα του Γιόρκσαϊρ, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για συσσώρευση χιονιού που μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά.

Στην Ουαλία εκδόθηκε προειδοποίηση για κίνδυνο χιονοστιβάδων στο όρος Σνόουντον.

Στο μεταξύ, περισσότερα από 42.000 νοικοκυριά στη νοτιοδυτική Αγγλία παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν επίσης 13.000 νοικοκυριά στα Δυτικά Μίντλαντς και 1.000 στην Ουαλία. Νωρίτερα το βράδυ της Πέμπτης, ο αριθμός των νοικοκυριών χωρίς ρεύμα είχε ανέλθει στις 65.000 σε όλη τη χώρα.

Εκατοντάδες σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές και σήμερα ενώ η κακοκαιρία έχει προκαλέσει παράλυση στο δίκτυο μεταφορών, με εκτεταμένες διακοπές σε οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις να αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. 

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης λόγω της πυκνής χιονόπτωσης, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες. Το αεροδρόμιο των Δυτικών Μίντλαντς σταμάτησε επίσης τη λειτουργία του, αφού ο μοναδικός διάδρομός του καλύφθηκε από έντονη χιονόπτωση.

Τέλος, δραματικές είναι οι εξελίξεις στο Νόρφολκ, όπου οι ιδιοκτήτες 14 κατοικιών που βρίσκονται στην άκρη ενός γκρεμού ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους άμεσα. Λόγω της διάβρωσης και του κινδύνου κατάρρευσης από την καταιγίδα προς την παραλία που βρίσκεται από κάτω, τα σπίτια αυτά κρίθηκαν επικίνδυνα.

