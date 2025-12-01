Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που έπληξαν την Ινδονησία την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεπεράσει τους 500, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές.

Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από έναν σπάνιο κυκλώνα που σχηματίστηκε πάνω από τα Στενά της Μαλάκας, έπληξαν τρεις επαρχίες και επηρέασαν περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Άλλοι 500 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί.

Η Ινδονησία είναι μόνο ένα μέρος της Ασίας που έχει πληγεί από καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες, με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα να αναφέρουν επίσης θανάτους.

Στην Ινδονησία, οι επαρχίες Άτσεχ, Βόρεια Σουμάτρα και Δυτική Σουμάτρα έχουν πληγεί περισσότερο, με χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν αποκλεισμένοι και χωρίς βασικά εφόδια.

Η Αρίνι Αμαλία, κάτοικος από το Πιντίε Τζάγια στο Άτσεχ, είπε στο BBC ότι τα νερά της πλημμύρας έμοιαζαν με τσουνάμι: «Σύμφωνα με τη γιαγιά μου, αυτό είναι το χειρότερο, το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή της», είπε με λιγμούς.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες βοήθειας προσπαθούν να φτάσουν σε ανθρώπους με τα πόδια ή με μηχανές, καθώς πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι για μεγαλύτερα οχήματα. Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν γέφυρες να έχουν παρασυρθεί, δρόμους καλυμμένους με λάσπη και συντρίμμια, και κορμούς δέντρων στοιβαγμένους.

Στο σημείο - ορόσημο «Δίδυμες Γέφυρες» στη Δυτική Σουμάτρα, όπου τα νερά των πλημμυρών κατέβασαν τεράστιες ποσότητες λάσπης και συντριμμιών, η Μαριάνα παρακολουθούσε τους εκσκαφείς να καθαρίζουν τους δρόμους, ελπίζοντας ότι θα βρουν τα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένου του 15χρονου γιου της.

«Βλέποντας τους εκσκαφείς και το πόσο παχιά είναι η λάσπη… σκέφτομαι συνέχεια, σε τι κατάσταση θα είναι το παιδί μου όταν το βρουν;» είπε. «Θα είναι ακόμη ακέραιο; Η μητέρα μου, ο γαμπρός μου… Βλέποντας την κατάσταση εδώ, ίσως ούτε τα πρόσωπά τους δεν θα είναι αναγνωρίσιμα πλέον.»

Πολλοί εξακολουθούν να περιμένουν επισιτιστική βοήθεια, με ορισμένους να λένε ότι δεν έχουν φάει για δύο ή τρεις ημέρες.

Η Μαϊσάντι, που ζει στην Κεντρική Ταπανουλί, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές στη Βόρεια Σουμάτρα, είπε στο BBC ότι οι εργαζόμενοι στην παροχή βοήθειας δυσκολεύονται να φτάσουν στην περιοχή της.

«Τα πάντα έχουν χαθεί. Τα αποθέματα τροφίμων μας τελειώνουν. Δεν μπορούμε να φάμε. Ακόμη και τα στιγμιαία νουντλς τα αρπάζουν με τη βία τώρα. Το φαγητό μας έχει τελειώσει. Χρειαζόμαστε φαγητό και ρύζι. Η πρόσβαση προς εμάς είναι εντελώς κομμένη.»

Είπε επίσης ότι πρέπει να περπατάει χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της για να βρει σύνδεση στο ίντερνετ και βασικά αγαθά, όπως καθαρό νερό.

Στο Κεντρικό Άτσεχ, όπου οι τοπικές αρχές έχουν διαθέσει συσκευές Starlink, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της επαρχίας το βράδυ της Κυριακής, ελπίζοντας να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους ή να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Πέντε μέρες δεν έχουμε σήμα. Περιμένουμε από χθες μήπως επανέλθει το δίκτυο. Σχεδιάζω να τηλεφωνήσω στη μητέρα μου στο Μπάντα Άτσεχ, αλλά μέχρι τώρα δεν μπορώ να την φτάσω», είπε ένας κάτοικος ονόματι Μαρ.

Καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, η οργή προς την κυβερνητική αντίδραση στην καταστροφή αυξάνεται.

Οι επικριτές λένε ότι οι αρχές ήταν απροετοίμαστες για τις πλημμύρες. Κάποιοι ρίχνουν την ευθύνη στη γραφειοκρατία για την καθυστέρηση στη διανομή επισιτιστικής βοήθειας.

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο παραδέχτηκε ότι κάποιοι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι, αλλά πρόσθεσε: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την καταστροφή με αντοχή και αλληλεγγύη», συνέχισε. «Το έθνος μας είναι δυνατό αυτή τη στιγμή, ικανό να το ξεπεράσει.»

Σε όλη τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, περίπου 1.100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στη Σρι Λάνκα, περίπου 355 άνθρωποι πέθαναν, ενώ στην Ταϊλάνδη ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 176.

Το Μετεωρολογικό φαινόμενο

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μετεωρολογικό φαινόμενο που να προκάλεσε τις πλημμύρες. Αντίθετα, ένας συνδυασμός καιρικών χαρακτηριστικών ευθύνεται.Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του BBC, ένας παράγοντας είναι ο βορειοανατολικός μουσώνας, ο οποίος επηρεάζει την Ανατολική και Νότια Ασία από περίπου τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, φέρνει βορειοανατολικούς ανέμους που μεταφέρουν μεγάλο όγκο βροχής σε παράκτιες περιοχές εκτεθειμένες στη ροή του μουσώνα, καθώς η υγρασία απορροφάται από τον ωκεανό και μεταφέρεται στην ξηρά. Στη Σρι Λάνκα, οι βροχοπτώσεις ενισχύθηκαν σημαντικά από τον Κυκλώνα Ditwah, ο οποίος κινήθηκε πολύ αργά, ρίχνοντας πάνω από μισό μέτρο βροχής μέσα σε λίγες ημέρες σε ορισμένα σημεία. Αυτή η καταιγίδα έχει πλέον εξασθενήσει και μετακινηθεί προς τα βόρεια, φέρνοντας βροχές στη νοτιοανατολική Ινδία, με τις προβλέψεις για τη Σρι Λάνκα να δείχνουν πολύ ξηρότερο καιρό τις επόμενες ημέρες.

Στη Χερσόνησο της Μαλαισίας, στη Σουμάτρα και στη νότια Ταϊλάνδη, ο Κυκλώνας Senyar είχε παρόμοια επίδραση, ενισχύοντας τον μουσώνα και ρίχνοντας πάνω από ένα μέτρο βροχής σε ορισμένες περιοχές. Ήταν ένας ιδιαίτερα σπάνιος κυκλώνας, καθώς σχηματίστηκε ασυνήθιστα κοντά στον ισημερινό, όπου κανονικά δεν αναπτύσσονται κυκλώνες.

Στο Βιετνάμ, οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά υγρές, καθώς οι μουσωνικές βροχές ενισχύθηκαν από τροπικούς κυκλώνες. Τώρα τα υπολείμματα του πρώην τυφώνα Koto πλησιάζουν τις ακτές του Βιετνάμ, απειλώντας με νέες καταρρακτώδεις βροχές και επιπλέον πλημμύρες.

Είναι πιθανό ότι η κλιματική αλλαγή έχει επίσης παίξει ρόλο. Αν και η παγκόσμια θέρμανση δεν αναμένεται να προκαλέσει περισσότερες τροπικές καταιγίδες και κυκλώνες, όσες εμφανίζονται έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο έντονες, με ισχυρότερες βροχοπτώσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερες πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

