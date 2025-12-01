Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, αλλά η ειρήνη πρέπει να είναι ανθεκτική, επισήμανε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση νέας Συνόδου για την ειρήνη.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του επικοινώνησαν με Ευρωπαίους ηγέτες, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που διαπραγματεύεται την ειρήνη, Ραστέμ Ουμέροφ.

«Μιλήσαμε με τον Εμανουέλ για αρκετές ώρες. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε πολλές λεπτομέρειες. Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας επικεντρώθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και στις εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να είναι πραγματικά ανθεκτική. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση κάθε ηγέτη».

«Μόλις μίλησα με τον Εμανουέλ Μακρόν – ο Κιρ Στάρμερ ήταν επίσης σε επαφή – με τον Ρουστέμ Ούμεροφ και τον Στιβ Γουίτκοφ μετά τα αποτελέσματα των συνομιλιών στη Φλόριντα. Σημαντική ενημέρωση. Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως – οι ομάδες θα συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματα για πιθανές περαιτέρω επαφές» σημείωσε ακόμη ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Telegram.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) η Ρωσία το Νοέμβριο σημείωσε τη «μεγαλύτερη πρόοδο του έτους» όσον αφορά τα εδαφικά κέρδη στο πεδίο.

Ο ρωσικός στρατός σημείωσε τη μεγαλύτερη προέλασή του στην Ουκρανία εδώ και ένα χρόνο τον Νοέμβριο, αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο, αναλύοντας δεδομένα από το ISW.

Η Ουκρανία ζητά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους για να αγοράσει οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές των συμμάχων, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», δήλωσε η Aλιόνα Γκέτμαντσουκ στο Bloomberg, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου.

