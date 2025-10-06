Μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από πιθανό βραχυκύκλωμα, σκότωσε τουλάχιστον έξι ασθενείς στο μεγαλύτερο κρατικό νοσοκομείο της βορειοδυτικής πόλης Τζαϊπούρ της Ινδίας και τραυμάτισε πέντε, ανέφεραν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Sawai Man Singh, «απελευθερώνοντας τοξικά αέρια», δήλωσε ο αξιωματούχος του νοσοκομείου Anurag Dhakad στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, προσθέτοντας ότι η πιθανή αιτία ήταν βραχυκύκλωμα.

«Πέντε ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», είπε, ενώ 13 είχαν διασωθεί από τις δύο πτέρυγες του νοσοκομείου στην πρωτεύουσα του Ρατζαστάν, το οποίο δέχεται ασθενείς από όλη την έρημη πολιτεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν μέσα σε 20 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς αργά την Κυριακή στη ΜΕΘ νευροχειρουργικής, δήλωσε στο πρακτορείο ο διευθυντής του νοσοκομείου Sushil Kumar Bhati.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του νοσοκομείου καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των περίπου δύο ωρών που χρειάστηκαν για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό NDTV.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τζαϊπούρ, Biju George Joseph, δήλωσε ότι η ακριβής αιτία θα προσδιοριστεί μετά από εγκληματολογική έρευνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.