Μήνυμα Φιντάν στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις σε F-35, F-16 και κινητήρες ΚΑΑΝ

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ για τις κυρώσεις σε F-35, F-16 και κινητήρες ΚΑΑΝ έστειλε μέσω συνέντευξης στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Θέλω να αγοράσω από εσένα, αν δεν μου το δώσεις θα έχω εναλλακτικές λύσεις» είπε ο Φιντάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε άρει ορισμένες (κυρώσεις) από τον Καναδά, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο και τα προβλήματα στη Γερμανία έχουν σε μεγάλο βαθμό αρθεί. Αυτά είναι όλα ζητήματα που έχουν επιλυθεί με την άρση των κυρώσεων. Κάποιες κυρώσεις στην Αμερική έχουν αρθεί, κάποιες παραμένουν. Τώρα είναι καθήκον μου να άρω αυτές τις κυρώσεις.

» Εφόσον τα αρμόδια θεσμικά μας όργανα υποβάλουν ένα τέτοιο αίτημα, πρόκειται για άρση αυτών των κυρώσεων και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το άλλο μέρος δεν μπορεί να μου παράσχει μια λογική εξήγηση, ενώ προσπαθώ να άρω αυτό, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, η εθνική μου ασφάλεια απαιτεί να την αποκτήσω αλλού. Αυτός ο συνομιλητής πρέπει να το γνωρίζει αυτό. 'Κοίτα, θέλω να το αγοράσω από εσένα, αλλά αν δεν μου το δώσεις, θα έχω άλλες εναλλακτικές λύσεις'» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Ο Μητσοτάκης εκβιάζει την Τουρκία, η Αθήνα εμπόδισε την Τουρκία» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ

«Για τα 12 μίλια ο Μητσοτάκης σήκωσε το όπλο των 150 δισ. οπλικών συστημάτων»

CNN TURK: Ο Μητσοτάκης εμποδίζει την Τουρκία

«Απαιτεί να αρθεί το casus belli και να εγκαταλείψει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών»

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τις δηλώσεις του εναντίον της Τουρκίας αυτή τη φορά τις επανέλαβε στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Μητσοτάκης ζήτησε την άρση του 'casus belli' και η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση της για τις 'γκρίζες ζώνες'. Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη και μίλησε στον Ρούτε και αντιτάχθηκε ξεκάθαρα στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, καθώς το τουρκικό Κοινοβούλιο είχε πάρει την απόφαση της 'αιτίας πολέμου' λόγω της απόφασης της Ελλάδας το 1995 να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 μίλια. Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αν δεν άρει το casus belli και αν δεν εγκαταλείψει τη θέση της περί των 'γκρίζων ζωνών'».

SOZCU TV: Η Ελλάδα απέκλεισε την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η Τουρκία έστειλε το PIRI REIS στο Αιγαίο»

Η Τουρκία με το PIRI REIS στέλνει μήνυμα προστασίας των de facto περιοχών κυριαρχίας της στο Αιγαίο

«Ανεβασμένη η πίεση στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έθεσε βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE με τη δικαιολογία του casus belli, το οποίο όμως είναι σε ισχύ εδώ και 30 χρόνια. Την ίδια ώρα όμως ξεκίνησαν οι εργασίες του Piri Reis με τη Νavtex στο Αιγαίο, γεγονός που αύξησε την ένταση στο Αιγαίο. To βέτο της Αθήνας συνέπεσε με την περίοδο που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο. Το Piri Reis απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης και ξεκίνησε τις επιστημονικές του έρευνες στο Αιγαίο.

» Το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου στα διεθνή ύδατα κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιΝαvtex ισχυριζόμενη πως έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Navtex και την περιοχή έρευνας και διάσωσης στην περιοχή αυτή. H Ελλάδα επιχειρεί να αποκλείσει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και η Τουρκία με τις έρευνες της στέλνει μήνυμα της προστασίας των de facto περιοχών κυριαρχία της στο Αιγαίο» ανέφερε το Sozcu TV.

