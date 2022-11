Ινδία: Εκτροχιασμός τρένου σε σιδηροδρομικό σταθμό της Οντίσα - 3 νεκροί και 4 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό στο κρατίδιο Οντίσα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Σιδηροδρόμων της Ινδίας (Indian Railway). Τα τρία θύματα είναι γυναίκες, διευκρίνισε.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί, στην περιοχή Τζαϊπούρ του κρατιδίου Οντίσα (ανατολική Ινδία). Οκτώ βαγόνια εκτροχιάστηκαν και προσέκρουσαν στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού Κοράι.

CM @Naveen_Odisha has announced ₹2 lakh compensation to the next of kin of the deceased.