Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τη ζωή της μετά το δύσκολο και πολυετές διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, αφήνοντας μια αιχμή για τη σχέση του πρώην συζύγου της με τα έξι παιδιά τους.

Η 51χρονη ηθοποιός, με αφορμή τη νέα της ταινία «Couture», παραχώρησε συνέντευξη στο «Variety» και αποκάλυψε πως αισθάνεται ότι το «μαχητικό της πνεύμα» έχει, επιτέλους, επιστρέψει. Όπως παραδέχτηκε, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ένιωθε πως είχε χάσει ένα κομμάτι του εαυτού της, όμως πλέον αρχίζει να το ξαναβρίσκει.

Angelina Jolie on Her Kids ‘Encouraging’ Her to ‘Get Out and Do Things’: ‘My Fighting Spirit Is Finally Back’ https://t.co/JOIpwk5pMw — Variety (@Variety) June 17, 2026

«Νομίζω ότι το μαχητικό μου πνεύμα επέστρεψε επιτέλους. Το είχα χάσει για λίγο», ανέφερε η Τζολί, εξηγώντας πως σε αυτή την εσωτερική της επαναφορά καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα παιδιά της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ τόνισε πως τα παιδιά της, που πλέον μεγαλώνουν και πλησιάζουν στην ενηλικίωση, την ενθαρρύνουν να ξαναβγεί στον κόσμο, να ταξιδέψει, να εργαστεί και να επιστρέψει σε πλευρές του εαυτού της που για χρόνια έμοιαζαν να έχουν μείνει πίσω.

«Τα παιδιά μου είναι, σχεδόν, όλα 18 ετών, οπότε τώρα θέλουν να με βλέπουν να ταξιδεύω στον κόσμο, να βγαίνω έξω και να κάνω πράγματα», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε πως εκείνα τη γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και «ακόμη τη συμπαθούν», μια φράση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση αιχμή προς τον Μπραντ Πιτ, με τον οποίο οι σχέσεις αρκετών παιδιών του φέρονται να παραμένουν τεταμένες.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2016, έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας, ενώ η δικαστική τους διαμάχη για την επιμέλεια και τα περιουσιακά στοιχεία κράτησε για χρόνια, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία διαζυγίου στα τέλη του 2024.

Η Τζολί και ο Πιτ έχουν μαζί έξι παιδιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετά από τα παιδιά έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το επώνυμο Πιτ, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τα σχόλια γύρω από τη σχέση τους με τον διάσημο ηθοποιό.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφασή της να επιστρέψει πιο ενεργά στην υποκριτική. Όπως είπε, πριν από το διαζύγιο είχε σχεδόν εγκαταλείψει την ηθοποιία, καθώς είχε στραφεί περισσότερο στη σκηνοθεσία και στο διεθνές ανθρωπιστικό της έργο. Μετά τον χωρισμό, όμως, η υποκριτική έγινε ξανά ένας τρόπος να μπορεί να εργάζεται, να παραμένει κοντά στα παιδιά της και ταυτόχρονα να στηρίζει την οικογένειά της.

Στη συνέντευξη, η Τζολί μίλησε και για την απώλεια της μητέρας και της γιαγιάς της από καρκίνο, εξηγώντας πως αυτή η εμπειρία έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον χρόνο, τη ζωή και τη μητρότητα. Η Αντζελίνα Τζολί έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για την απόφασή της να υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013, μετά την ανακάλυψη ότι φέρει γονιδιακή μετάλλαξη που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Πηγή: skai.gr

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