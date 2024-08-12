Ιμάνι Κελίφ: Σέρνει στα δικαστήρια όσους της έκαναν διαδικτυακό μπούλινγκ

Η πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ, «χρυσή» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση. Μετά από όσες επιθέσεις δέχτηκε σχετικά με το φύλο της και το δικαίωμα να συμμετέχει με αντιπάλους άλλες γυναίκες σε διεθνείς διοργανώσεις, η Αλγερινή αθλήτρια υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της.



«Έχοντας μόλις κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, η πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ αποφάσισε να οδηγήσει έναν νέο αγώνα: αυτόν της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της τιμής», γράφει ο δικηγόρος της ενημερώνοντας ότι «έκανε καταγγελία για πράξεις επιδεινούμενης κυβερνοπαρενόχλησης, στην εισαγγελία του Παρισιού στον τομέα καταπολέμησης του διαδικτυακού μίσους».

H Kελίφ έλαβε άδεια να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, παρά το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, αφού η IBA είπε ότι απέτυχε σε τεστ καταλληλότητας φύλου. Η ΔΟΕ είπε ότι η διαδικασία, που έγινε μόλις προς το τέλος του διαγωνισμού αφού οι πυγμάχοι είχαν ήδη αγωνιστεί σε αρκετούς αγώνες, ήταν εντελώς αυθαίρετη. Η ΔΟΕ πέρυσι αφαίρεσε την IBA από την ιδιότητά της ως κυρίαρχο όργανο της πυγμαχίας για θέματα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και ανέλαβε την ευθύνη του αγωνίσματος πυγμαχίας των Αγώνων του Παρισιού, εφαρμόζοντας κανόνες επιλεξιμότητας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και του 2021.

