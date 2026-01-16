Σάλος επικράτησε από χθες στην Τουρκία με τη γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία κατηγορήθηκε τόσο για οικονομικές σχέσεις με τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, όσο και για ναρκωτικά και εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η βολεϊμπολίστρια στην απολογία της ανέφερε πως και στην Άγκυρα 3-4 φορές επισκέφτηκε τον Ιμάμογλου στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Το 2023 πήρα μεταγραφή στην Αττάλεια. Τότε δεν είδα καθόλου τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Όταν όμως πήρα μεταγραφή στην ομάδα PTT, επισκέφτηκα τον Ιμάμογλου 3-4 φορές στο ξενοδοχείο όπου διέμενε», όπως υποστήριξε.

Στη συνέχεια, η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται πως η Τσαϊργκάν σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί πως στις τηλεφωνικές επαφές της έχει πολλούς γνωστούς ποδοσφαιριστές και αθλητές, αλλά από την πολιτική έχει το τηλέφωνο του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Voleybolcu Derya Çayırgan’ın telefonunda kayıtlı ünlü siyasetçi;



• Ekrem İmamoğlu



pic.twitter.com/Xr1thp9qRY — Sağcı Gazete (@sagcigazete) May 6, 2025

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, γίνονταν προσπάθειες να δημιουργηθούν εντυπώσεις πως η ίδια ήταν περισσότερο κοντά με τον Ιμάμογλου, λόγω των επαφών που είχε μαζί του και μιας εύνοιας που είχε η οικογένειά της για κάποιο διάστημα το 2023.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, η εύνοια της οικογένειάς της σχετιζόταν με το ότι η πολυκατοικία που διέμενε, θα ξαναχτιζόταν με αντισεισμική προστασία και τα μέλη της μετακόμισαν σε εγκαταστάσεις του Δήμου Κωνσταντινούπολης

