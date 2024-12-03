Γαλλία: Αντιμέτωπη με την ακυβερνησία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τραμπ

Στη φάση της αντίστροφης μέτρησης έχει εισέλθει στη Γαλλία η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ. Μία φάση που αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, γύρω στις 8 ώρα Ελλάδας, οπότε θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που έχει καταθέσει η μεγαλύτερη σε κοινοβουλευτική δύναμη πολιτική ομάδα της αντιπολίτευσης, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της αριστεράς, και την οποία έχει δηλώσει πως θα υπερψηφίσει παρά τις σε βάρος του αιχμές και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Οι δύο αυτές παρατάξεις ελέγχουν τις 332 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι η πρόταση μομφής θα υπερψηφιστεί.

Στην περίπτωση αυτή η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η πλέον βραχύβια στην ιστορία της Γαλλίας και ο Μισέλ Μπαρνιέ ο πρώτος Γάλλος πρωθυπουργός που εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση έπειτα από υπερψήφιση πρότασης μομφής σε βάρος του. Το μόνο προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας είναι η πρόταση μομφής που υπερψηφίστηκε το 1962 κατά του τότε πρωθυπουργού Ζωρζ Πομπιντού, η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης, αλλά όχι και στην αποχώρηση Πομπιντού, η παράταξη του οποίου, με επικεφαλής τον Σαρλ Ντε Γκολ, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που αμέσως ακολούθησαν. Στην παρούσα φάση η διενέργεια πρόωρων βουλευτικών εκλογών αποκλείεται, αφού οι προηγούμενες έγιναν τον περασμένο Ιούλιο και με βάση το γαλλικό Σύνταγμα θα πρέπει να περάσει μία διετία για να επαναληφθούν.

Toύτου δοθέντος το μείζον ερώτημα που απασχολεί πλέον τους πάντες στη Γαλλία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη που ήδη ανησυχεί για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην οικονομία, είναι τι είδους κυβέρνηση και ποιον πρωθυπουργό θα έχει από δω και στο εξής η χώρα. Την απάντηση στο ερώτημα οφείλει να δώσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου την παραίτηση έχει ήδη ζητήσει η Μαρίν Λεπέν, όπως και ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν Λυκ Μελανσόν. Επί του θέματος αυτού στους κόλπους της αριστεράς δεν φαίνεται να υπάρχει απόλυτη ομοψυχία, με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και νυν βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φρανσουά Ολάντ να έχει ήδη δηλώσει πως ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να παραμείνει στη θέση του. Στο ίδιο μήκος κύματος ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ κάλεσε τον πρόεδρο Μακρόν να προχωρήσει στον διορισμό ενός πρωθυπουργού από τον χώρο της αριστεράς, κατηγορώντας τον ταυτόχρονα πως από τις βουλευτικές εκλογές και μετά επιδιώκει τη διαβούλευση αποκλειστικά και μόνο με τη Λεπέν.

Σημειώνεται πως, χωρίς τους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τα άλλα κόμματα της αριστεράς και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο μεταξύ, κύκλοι προσκείμενοι στο περιβάλλον του ευρισκόμενου σε επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία Γάλλου προέδρου αναφέρουν ότι το κύριο μέλημά του είναι «η σταθερότητα της χώρας» και ότι προς το παρόν εξετάζει διάφορους πιθανούς αντικαταστάτες του Μισέλ Μπαρνιέ στο τιμόνι της κυβέρνησης. Γάλλοι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο διορισμού μίας «τεχνικής κυβέρνησης» κατά το πρότυπο των κυβερνήσεων Τσιάμπι και Μόντι στην Ιταλία, οι οποίες ωστόσο αποδείχτηκαν σχετικά βραχύβιες. Από την άλλη, οικονομικοί αναλυτές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που ελλοχεύει να εισέλθει το 2025 χωρίς η Γαλλία να έχει εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό. Στην ακραία αυτή περίπτωση το γαλλικό κράτος δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του με όσα αυτό συνεπάγεται για τη γαλλική και ευρωπαϊκή οικονομία. Μοναδικό διεθνές προηγούμενο είναι το shutdown στις ΗΠΑ, μέσα όμως σε ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό από αυτό της Γαλλίας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Αντουάν Αρμάν έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου δηλώνοντας σε τηλεοπτικό σταθμό πως με την πρόταση μομφής τίθεται σε κίνδυνο η Γαλλία. Μία Γαλλία που ανεξαρτήτως όλων αυτών ετοιμάζεται να εισέλθει από την ερχόμενη Πέμπτη σε έναν κύκλο απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά και να υποδεχθεί το Σάββατο στην ανακαινισμένη πλέον Παναγία των Παρισίων αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, με guest star τον νικητή των αμερικανικών εκλογών Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.