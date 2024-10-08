Ηγετικό μέλος της Χαμάς: Θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας

Η Χαμάς θα «αναγεννηθεί σαν φοίνικας» από τις στάχτες παρά τις μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο εξόριστος αρχηγός της μαχητικής οργάνωσης.

Ο Χαλίντ Μεσάλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης υπό τον Γιαχία Σινουάρ, είπε στο Reuters ότι η ομάδα συνέχισε να στρατολογεί μαχητές και να κατασκευάζει όπλα καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Η παλαιστινιακή ιστορία είναι φτιαγμένη από κύκλους» είπε ο 68χρονος.

«Περνάμε φάσεις κατά τις οποίες χάνουμε μάρτυρες και χάνουμε μέρος των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων, αλλά μετά το παλαιστινιακό πνεύμα ανεβαίνει ξανά, όπως ο φοίνικας, χάρη στον Θεό».

Ο Μεσάλ ήταν ο γενικός ηγέτης της Χαμάς από το 1996 έως το 2017, έχοντας επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας του Ισραήλ το 1997.

Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς, και αυτή τη στιγμή ζει στο Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

