Ιερουσαλήμ: Νεκρός 15χρονος σε συγκέντρωση υπερορθόδοξων - Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία (Δείτε βίντεο)

Ο 15χρονος έπεσε κατά τη διάρκεια της μαζικής διαδήλωσης από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο και βρήκε ακαριαίο θάνατο

Ιερουσαλήμ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια μαζικής προσευχής υπερορθόδοξων (Χαρεντίμ) ενάντια στη στρατολόγηση στο Ισραηλινό στρατό (IDF), όταν 15χρονος έπεσε από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο έφηβος ήταν ένας από τους διαδηλωτές που είχαν ανέβει σε ημιτελές κτίσμα κοντά στο σημείο της συγκέντρωσης.

Δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του Magen David Adom έσπευσαν στο σημείο.

Αμέσως μετά τη μαζική συγκέντρωση προσευχής, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Χαρεντίμ, ξέσπασαν συγκρούσεις  ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές και άνδρες της συνοριοφυλακής.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο όταν ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στο εργοτάξιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

