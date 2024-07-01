Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες κατηγόρησε την Κυριακή τον νυν αρχηγό του κράτους, τον Λουίς Άρσε, πως είπε ψέματα για το αποτυχημένο σχέδιο στρατιωτικών με στόχο την ανατροπή του, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να ήταν «αυτο-πραξικόπημα».

«Νόμιζα ότι ήταν πραξικόπημα, αλλά πλέον αμφιβάλλω: μοιάζει με αυτο-πραξικόπημα», είπε ο Μοράλες στην κυριακάτικη ραδιοφωνική εκπομπή του.

Ο Έβο Μοράλες ήταν από τους πρώτους που προειδοποίησαν μέσω αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα για την ένοπλη εξέγερση της περασμένης Τετάρτης, όταν στρατιωτική δύναμη με επικεφαλής τον στρατηγό Χουάν Χοσέ Σούνιγα πολιόρκησε το προεδρικό μέγαρο.

«Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι ο Λούτσο (Άρσε)… μας εξαπάτησε, είπε ψέματα όχι μόνο στον βολιβιανό λαό, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο πρώτος αυτόχθων που έγινε πρόεδρος της Βολιβίας.

Άμεση ήταν η απάντηση του προέδρου Λουίς Άρσε. «Έβο Μοράλες, μην κάνεις λάθος πλέον. Μη συμμερίζεσαι την πλευρά του φασισμού, που αρνείται αυτό που συνέβη», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας ότι θα λογοδοτήσουν «εκείνοι που επεδίωξαν να πάρουν την εξουσία με τα όπλα».

Ο Μοράλες είχε εκφράσει από την Παρασκευή αμφιβολίες σχετικά με το σχέδιο πραξικοπήματος του στρατηγού Σούνιγα, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Ωστόσο, την Κυριακή αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λουίς Άρσε, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεών του.

Ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες υποστήριξε ότι πηγές από το υπουργικό συμβούλιο τον πληροφόρησαν ότι ο Άρσε σκόπευε να παραδώσει την εξουσία σε «στρατιωτική χούντα» προκειμένου να τον εμποδίσει να αναλάβει ξανά την προεδρία της χώρας.

Από την πλευρά του, ο στρατηγός Σούνιγα είχε ισχυριστεί την Τετάρτη πως ενήργησε κατ’ εντολή του Άρσε με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δημοτικότητας του προέδρου.

Συνολικά 21 πρόσωπα, στρατιωτικοί (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και πολίτες, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα πραξικοπήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι πρώην αρχηγοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

