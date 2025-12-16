Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε έναν έφηβο, ως ύποπτο για ανθρωποκτονία, μετά τον θάνατο ενός εννιάχρονου κοριτσιού σε κατοικία στο Weston-super-Mare, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας.

Οι αρχές κλήθηκαν στο σπίτι το βράδυ της Δευτέρας, όπου διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει επί τόπου.

Ο ανήλικος συνελήφθη λιγότερο από δέκα λεπτά αργότερα σε κοντινή περιοχή της πόλης και παραμένει υπό κράτηση.

«Γνωρίζουμε ότι ολόκληρο το Weston-super-Mare θα είναι συγκλονισμένο και συντετριμμένο από αυτή την απολύτως τραγική είδηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» της στην οικογένεια του κοριτσιού.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ποινική έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης. Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία-νεκροτομή.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό, «από σεβασμό προς την οικογένεια», να αποφύγει τις εικασίες σχετικά με τις συνθήκες ή τις ταυτότητες των εμπλεκομένων, καθώς κάτι τέτοιο «θα επιτείνει την τεράστια οδύνη τους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.