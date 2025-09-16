Η ισραηλινή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας διέταξε την κατάσχεση 187 πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων (crypto wallets) που, όπως ισχυρίζεται, ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε κυβερνητική ιστοσελίδα.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Ισραήλ, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν ανέφερε πώς είχαν ταυτοποιηθεί ή ποιος ήταν ο όγκος των κεφαλαίων που αφορούσε η εντολή κατάσχεσής της, όπως μεταδίδει η The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης blockchain Elliptic, τα crypto wallets αυτά έχουν λάβει συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε stablecoin USDT της Tether με την πάροδο του χρόνου.

Η Elliptic δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί εάν οι συναλλαγές αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον τους τελευταίους 12 μήνες, συνδέονταν άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Σημειώνεται πως το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι ξεχωριστό από τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αλλά θεωρείται μέρος του ιρανικού κράτους.

Το Ισραήλ θεωρεί εδώ και καιρό το Ιράν ως τη μεγαλύτερη απειλή στη Μέση Ανατολή και το κατηγορεί ότι χρηματοδοτεί επιχειρήσεις ενόπλων στην περιοχή, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Ένας εκπρόσωπος της Tether είπε ότι «η Tether συνεργάζεται τακτικά με πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, για να παγώσει παράνομα κεφάλαια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.