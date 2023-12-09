«Κάθε μέρα ήταν σαν κόλαση, ασυνήθιστος φόβος, μηδενικός ύπνος, το να μην ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί είναι απλά τρομακτικό», δήλωσαν η 21χρονη Maya και ο 18χρονος αδελφός της Itay Regev αφού απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς ύστερα από 54 ολόκληρες ημέρες.

«Οι μέρες εκεί περνούν σαν μια αιωνιότητα, απίστευτα δύσκολες», πρόσθεσαν τα δύο αδέλφια που το μόνο που ήθελαν ήταν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και ξαφνικά βρέθηκαν αιχμάλωτοι της Χαμάς.

«Οι όμηροι πρέπει να επιστρέψουν τώρα»

«Έχουμε έναν φίλο που λέγεται Ομέρ και μου λείπει πολύ, ευλογησέ τον. Ο Ομέρ είναι ακόμα εκεί και ξέρω τι περνάει εκεί, ξέρω τι φόβος υπάρχει. Ο Ομέρ και όλοι οι όμηροι πρέπει να επιστραφούν τώρα! Οσο το δυνατόν συντομότερα», είπαν τα δύο αδέλφια.

Οι μαρτυρίες όσων επέστρεψαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς ραγίζουν καρδιές στη συγκέντρωση που συμπαράστασης που διοργανώθηκε για τις οικογένειες των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

