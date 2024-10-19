Λογαριασμός
IDF: Οι επιδρομές στη Βηρυτό είχαν στόχο αποθήκες όπλων, κέντρο διοίκησης πληροφοριών της Χεζμπολάχ – Βίντεο

«Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μετά από προειδοποιήσεις του Ισραηλινού Στρατού προς τους αμάχους στην περιοχή»

IDF: Οι επιδρομές στη Βηρυτό είχαν στόχο αποθήκες όπλων, κέντρο διοίκησης πληροφοριών της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές στη Βηρυτό είχαν ως στόχο αποθήκες όπλων και κέντρο διοίκησης πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στην Καισαρεία όπου βρίσκεται η κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε αρκετές αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ και ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στο τμήμα πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού, ανέφερε ο στρατός.

Οι αεροπορικές επιδρομές, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ γνωστό ως Νταχίγια, πραγματοποιήθηκαν μετά από προειδοποιήσεις του Ισραηλινού Στρατού προς τους αμάχους στην περιοχή, διευκρινίζεται.
 

