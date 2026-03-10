Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως καταστράφηκαν τα περισσότερα από τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ (Basij) στην επαρχία Ιλάμ.

🎯 DISMANTLED: Most key assets of the Iranian terror regime’s Internal Security Forces and Basij units in Ilam Province, as part of the IDF’s operations to target the regime’s systems and capabilities.



Targets included:

• The main Internal Security Forces headquarters

•⁠ The… pic.twitter.com/n2Ib7WIxUZ March 10, 2026

Σύμφωνα με τους IDF από την έναρξη της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λέοντα», η πολεμική αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, επιτίθεται συστηματικά στα συστήματα και τις δυνατότητες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Την περασμένη εβδομάδα, οι IDF ενέτειναν τις επιθέσεις τους στις υποδομές των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και την Μπασίτζ (Basij) που αποτελεί μέρος των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος.

«Μία από τις κύριες επαρχίες όπου υπέστησαν ζημιές το μεγαλύτερο μέρος των κυβερνητικών υποδομών είναι η «Ιλάμ», μια επαρχία όπου αυτές οι δυνάμεις πραγματοποίησαν πολυάριθμα τρομοκρατικά σχέδια και, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησαν βάναυση καταστολή κατά τη διάρκεια των εσωτερικών διαμαρτυριών στο Ιράν τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αποκαλύπτουν τώρα ότι τα περισσότερα από τα πιο κεντρικά περιουσιακά στοιχεία των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και της Μπασίτζ στην περιοχή καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων:

Αρχηγείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών του ιρανικού καθεστώτος (του Υπουργείου)

Το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης είναι υπεύθυνο για τα τάγματα καταστολής διαμαρτυριών

Αρχηγείο της Ειδικής Μονάδας Εσωτερικής Ασφάλειας

Αρκετά αρχηγεία μονάδων Μπασίτζ και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του ελέγχου και της κυριαρχίας του καθεστώτος στην επαρχία.

«Η επίθεση στους ένοπλους μηχανισμούς καταστολής και ελέγχου στην επαρχία Ιλάμ είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα.Αυτές οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν μέρος του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος και είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα, αυτές οι δυνάμεις έχουν ηγηθεί της κύριας καταστολής των εσωτερικών διαμαρτυριών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας σοβαρή βία, εκτεταμένες συλλήψεις και χρήση βίας κατά πολιτών διαδηλωτών. Οι ολοκληρωμένες επιθέσεις αποτελούν μέρος της φάσης της εμβάθυνσης της ζημιάς στις βασικές δομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της αποδόμησης των δυνατοτήτων του», σημειώνεται ενδεικτικά στην ανακοίνωση των IDF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.