Διαδήλωση για Παλαιστίνη- Ρώμη: 24 αστυνομικοί και 3 διαδηλωτές τραυματίες

H ιταλική αστυνομία έκανε γνωστό ότι κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Οστιένσε της Ρώμης, στη διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού, τραυματίσθηκαν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις αστυνομικοί.

Μια νεαρή διαδηλώτρια, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, και άλλοι δυο νέοι, τραυματίσθηκαν στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, στην κινητοποίηση, η οποία δεν είχε λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές -παρείσδυσαν βίαια στοιχεία- τα οποία πέταξαν στους αστυνομικούς και τους καραμπινιέρους, μεταξύ των άλλων, έναν σιδερένιο στύλο οδικής σήμανσης, μπουκάλια και κοκτέιλ μολότοφ.

Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ, δακρυγόνων και προχώρησε σε ρίψεις νερού με αντλίες. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερις προσαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

