Iράν: Bίντεο από την εντολή επίθεσης και την εκτόξευση των πυραύλων sτο Ισραήλ

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν έχει αρχίσει, κρατικά ΜΜΕ της Τεχεράνης, δημοσιεύουν βίντεο τόσο από τη στιγμή που το ιρανικό κατεστημένο δίνει την εντολή για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ όσο και από τη στιγμή της εκτόξευσης των βαλλιστικών πυραύλων, επιχείρηση την οποία επόπτευαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

#ICYMI: IRGC Commander-in-Chief Hossein Salami Delivers the Order to Launch 200 Missiles at Israel: This Is Blood Vengeance for Haniyeh, Nasrallah, IRGC General Abbas Nilforoushan pic.twitter.com/ufCcsRK3yP October 5, 2024

Iran's state-run media on Saturday released videos that purportedly show the moments the IRGC fired over 200 missiles at Israel. pic.twitter.com/GHolNXbxJ8 — Iran International English (@IranIntl_En) October 5, 2024

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται για άλλη μια φορά στο χείλος μιας ευρύτερης και καταστροφικής σύγκρουσης καθώς όπως όλα δείχνουν η απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν ενδέχεται να σημειωθεί ακόμα και τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο στρατός έχει καταθέσει την πρότασή του στην πολιτική ηγεσία για ένα χτύπημα που θα είναι σκληρό θα ελαχιστοποιεί τα ρίσκα αλλά θα είναι μια ευκαιρία για να τιμωρηθεί το Ιράν.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε διάγγελμα που απηύθυνε προς τους πολίτες του Ισραήλ επανέλαβε την απόφασή του για απάντηση στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση στις πόλεις και τους πολίτες της, ούτε καν το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του. «Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμυνθεί και να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις — και θα το κάνουμε».

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

