Εκπρόσωπος των IDF: Διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα - Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς Κόσμος 21:09, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα