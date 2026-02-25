Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα κυβερνάται σωστά, η Τουρκία κάνει τεράστια λάθη

«Η Ελλάδα κυβερνάται σωστά, η Τουρκία κάνει τεράστια λάθη», αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές - σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, προσθέτοντας ότι «η βάση της Σούδας και όλη η Ελλάδα έγιναν σημαντικές βάσεις των ΗΠΑ, ενώ εμείς πήγαμε να πάρουμε S-400 από τη Ρωσία».

«Οι Έλληνες συμπεριφέρθηκαν έξυπνα και έκαναν σημαντικές βάσεις την Κρήτη και την Αλεξανδρούπολη. Η Τουρκία έγινε σκουπιδότοπος», αναφέρουν ακόμη οι ίδιοι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο Γιλμάζ Οζντίλ, διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Sozcu, δήλωσε: «Δείτε εδώ είναι η Τουρκία, εδώ η Κρήτη κι εδώ η βάση της Σούδας. Αυτή τη στιγμή το αεροπλανοφόρο Gerald Ford βρίσκεται εκεί. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο ισχυρό πυρηνικό αεροπλανοφόρο του κόσμου και τώρα είναι στη Σούδα. Εγώ είμαι παιδί οικογένειας που κατάγεται από την Κρήτη. Η γιαγιά μου ήρθε από την Κρήτη. Η βάση της Σούδας είναι η πιο σημαντική και η μεγαλύτερη ναυτική βάση του ΝΑΤΟ στην Αν.Μεσόγειο. Σε ποια χώρα βρίσκεται η Σούδα, στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική βάση η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τα αεροπλανοφόρα στην Αν. Μεσόγειο».

Ο ίδιος σημειώνει ακόμη: «Η Κρήτη θα είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία για το χτύπημα στο Ιράν. Για εμάς έχει σημασία το εξής. Το 2019, η Τουρκία πήγε και υπέγραψε μια συμφωνία αγοράς των S-400 από τη Ρωσία, ένα λάθος που δεν θα είχαν κάνει οι παππούδες σε ένα καφενείο. Εμείς μόλις συμφωνήσαμε για τους S-400 με τη Ρωσία, ένα μήνα μετά οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα που περιλάμβανε και τον εκσυγχρονισμό της Σούδας. Αν σήμερα η Σούδα είναι η πιο σύγχρονη βάση των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο αυτό το οφείλει στα λάθη της τουρκικής κυβέρνησης. Η Τουρκία κυβερνάται με άσχημο τρόπο, η Ελλάδα κυβερνάται πολύ καλά και το τίμημα το πληρώνει ο τουρκικός λαός». Μιλώντας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αlεξανδρούπολη, σημείωσε ότι «έγιναν οι πιο σημαντικές βάσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία έγινε ο σκουπιδότοπος της περιοχής. Αυτό το κάναμε με τα δικά μας χέρια».

Hurriyet: Το τουρκικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Anadolu θα είναι η απάντηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία

Εν τω μεταξύ, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ανέφερε ότι το τουρκικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Anadolu θα είναι η απάντηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα επιτηρούν τη βαλτική θάλασσα».

Πηγή: skai.gr

