Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump), εκφώνησε στο Καπιτώλιο την πρώτη του ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς του, ενώ ο ίδιος εξετάζει έναν δεύτερο γύρο πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, την ώρα που η πολιτική του δυναμική φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν στο χαμηλότερο σημείο και των δύο θητειών του.

Η ομιλία του Τραμπ διήρκεσε περίπου 1 ώρα και 47 λεπτά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ διάρκειας της περσινής του ομιλίας στο Κογκρέσο.

Ακολουθούν οκτώ βασικά συμπεράσματα από την ομιλία του, όπως τα παρουσιάζει το CNN.

Ο Τραμπ προκαλεί τους Δημοκρατικούς για τη μετανάστευση

Ο Τραμπ δυσκολεύεται τους τελευταίους μήνες να ανακόψει την πτωτική πολιτική του πορεία. Όμως, καθώς προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, στράφηκε σε ένα παλιό του χαρτί: τη μετανάστευση.

Αφού αναφέρθηκε σε «angel moms» των οποίων τα παιδιά έπεσαν θύματα μεταναστών χωρίς χαρτιά, ο Τραμπ είπε ότι η ψήφος στους Δημοκρατικούς θα ισοδυναμούσε με ψήφο για το άνοιγμα των συνόρων της Αμερικής.

«Δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε ότι πολλοί σε αυτή την αίθουσα όχι μόνο επέτρεψαν την εισβολή στα σύνορα πριν εμπλακώ εγώ, αλλά θα το έκαναν ξανά αν τους δινόταν η ευκαιρία», είπε.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε κάτι που συνηθίζει σε τέτοιες ομιλίες: προκάλεσε τους Δημοκρατικούς να αποφασίσουν αν θα χειροκροτήσουν.

Τους κάλεσε να σηκωθούν και να δείξουν υποστήριξη αν συμφωνούν ότι «πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς».

Οι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, αντίθετα, σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα για να τονίσουν την αντίθεση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε στους Δημοκρατικούς: «Πρέπει να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε». Οι Δημοκρατικοί βουλευτές Rashida Tlaib και Ilhan Omar φώναξαν προς τον Τραμπ, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της ηγεσίας του κόμματος να αποφευχθούν ξεσπάσματα.

Ο Τραμπ συχνά στρέφεται στη μετανάστευση σε εκλογικές χρονιές.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο το Ρεπουμπλικανικό από το Δημοκρατικό Κόμμα στο θέμα της μετανάστευσης.

Δύο βασικά σημεία για τους δασμούς

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε την οργισμένη επίθεση της Παρασκευής κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την ακύρωση των παγκόσμιων δασμών του. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στο να ισχυριστεί ότι εξακολουθεί να έχει μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ μέσω άλλων δασμολογικών εξουσιών (κάτι που αμφισβητείται έντονα).

Ωστόσο, «έβγαλε» και μια είδηση στο μέτωπο των δασμών.

Πρώτον, δήλωσε ότι το Κογκρέσο δεν χρειάζεται να θεσμοθετήσει τους δασμούς του.

«Δεν θα χρειαστεί κοινοβουλευτική δράση», είπε.

Είναι σαφές ότι οι δασμοί προκαλούν δυσφορία ακόμη και σε πολλούς Ρεπουμπλικανούς και φαίνεται απίθανο το Κογκρέσο να μπορούσε να περάσει σχετική νομοθεσία. Όμως, με τις εξουσίες του για τους δασμούς να είναι ακόμη αβέβαιες, το ότι ο Τραμπ δεν ζητά από το Κογκρέσο να περάσει κάτι με ισχυρότερη νομική βάση ήταν αξιοσημείωτο. (Το Σύνταγμα άλλωστε δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία επιβολής δασμών.)

Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε επίσης μια μεγάλη πρόβλεψη:

«Πιστεύω ότι οι δασμοί που πληρώνονται από ξένες χώρες θα αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο σύστημα φόρου εισοδήματος, αφαιρώντας μεγάλο οικονομικό βάρος από τον λαό που αγαπώ», σημείωσε.

Πράγματι, στην πρώιμη αμερικανική ιστορία οι δασμοί ήταν η κυρίαρχη μορφή φορολόγησης. Όμως ο Τραμπ μάλλον δεν πρέπει να περιμένει να συμβεί αυτό σύντομα.

Οι Δημοκρατικοί διαμαρτυρήθηκαν επανειλημμένα

Οι Τλαΐμπ και Ομάρ δεν ήταν οι μόνες που αγνόησαν τις εκκλήσεις της ηγεσίας των Δημοκρατικών να αποφευχθούν ξεσπάσματα.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας, ο βουλευτής Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα της Βουλής, όπως είχε συμβεί και στην περσινή ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Όταν ο Τραμπ μπήκε στην αίθουσα, ο Γκριν σήκωσε μια πινακίδα που έγραφε «Black people aren’t apes!» -αναφορά σε πρόσφατο περιστατικό όπου ο Τραμπ κοινοποίησε και μετά διέγραψε ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τους Ομπάμα ως πιθήκους.

Και όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους, ένας Δημοκρατικός αποκάλεσε τον Τραμπ ψεύτη.

Άλλα μέλη των Δημοκρατικών έφυγαν επιδεικτικά από την αίθουσα στη μέση της ομιλίας.

Άφθονο θεατρικό στοιχείο

Ο Τραμπ είναι κατεξοχήν σόουμαν -και η ομιλία της Τρίτης περιείχε άφθονα θεατρικά στοιχεία.

Αφιέρωσε εκτεταμένο χρόνο στην αρχή της ομιλίας του για να τιμήσει την ανδρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ που κέρδισε το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, με τα περισσότερα μέλη παρόντα στα θεωρεία.

Στη συνέχεια είπε ότι θα απονείμει σε έναν από αυτούς, τον τερματοφύλακα Connor Hellebuyck, το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας για την απόδοσή του.

Ο πρόεδρος αναρωτήθηκε επανειλημμένα αν οι Δημοκρατικοί σηκώνονταν και χειροκροτούσαν. Όταν πολλοί το έκαναν για την ομάδα χόκεϊ, σχολίασε: «Είναι η πρώτη φορά που τους βλέπω να σηκώνονται».

Απένειμε επίσης το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Αξίας και δύο Μετάλλια Τιμής, μεταξύ άλλων στον 100χρονο βετεράνο του Πολέμου της Κορέας Royce Williams και στον αξιωματικό Eric Slover για τον ρόλο του στην αποστολή σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Υπήρξε επίσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μια συγκινητική οικογενειακή επανένωση για τον Enrique Márquez, πολιτικό κρατούμενο του καθεστώτος Μαδούρο.

Οι αξιοσημείωτες παραλείψεις

Ο Τραμπ απέφυγε να ανσφερθεί σε ορισμένα βασικά αδύναμα σημεία της δεύτερης θητείας του.

Παρότι επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για το τρέχον «shutdown» του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δεν ανέφερε τον λόγο που οι Δημοκρατικοί αντιστέκονται: τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Δεν αναφέρθηκε επίσης στον προβληματικό οργανισμό ICE ούτε έδωσε μεγάλη έμφαση στις απελάσεις.

Ούτε αναφέρθηκε στα αρχεία Έπσταϊν, παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησής του περί διαφάνειας.

Και αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στις προτάσεις του για την οικονομία και το κόστος ζωής -θέμα που εξακολουθεί να δυσκολεύεται να χειριστεί, παρότι πιθανότατα αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του κόμματός του.

Σπάνια επιχειρηματολογία για πιθανό πλήγμα στο Ιράν

Ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα είναι τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν.

Οκτώ μήνες μετά τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο πρόεδρος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων αν η ιρανική ηγεσία δεν καταλήξει σε συμφωνία για τα πυρηνικά.

Μέχρι τώρα, όμως, δεν είχε παρουσιάσει συνεκτική επιχειρηματολογία υπέρ του πολέμου.

Την Τρίτη έκανε μια σύντομη προσπάθεια.

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του έχουν «σκοτώσει και ακρωτηριάσει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς» με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είπε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς έχει σκοτώσει 32.000 διαδηλωτές.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι αναφέρθηκε στην πυρηνική απειλή του Ιράν και προσπάθησε να συσχετίσει το ενδεχόμενο νέου πλήγματος με τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι είχε «εξαλείψει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πριν από οκτώ μήνες.

«Είχαν προειδοποιηθεί να μην επιχειρήσουν ξανά να αναπτύξουν το πρόγραμμα όπλων τους, ιδιαίτερα των πυρηνικών», είπε. «Το εξαφανίσαμε, και θέλουν να το ξεκινήσουν από την αρχή -και αυτή τη στιγμή επιδιώκουν ξανά τους σκοτεινούς τους στόχους».

Κατέληξε λέγοντας ότι ακόμα και τώρα, προτιμά μια συμφωνία.

«Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Μια δυσοίωνη φράση για εκλογική νοθεία

Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, με τις προοπτικές να είναι ολοένα και πιο δυσμενείς για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ πιέζει το Κογκρέσο να περάσει αυστηρή νομοθεσία ταυτοποίησης ψηφοφόρων («Save America Act»), το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατασχέσει ψηφοδέλτια του 2020 στην κομητεία Fulton της Τζόρτζια και ο ίδιος έχει μιλήσει αόριστα για «εθνικοποίηση» των εκλογών.

Αλλά πρώτος ο ίδιος ο Τραμπ επιχείρησε να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 με ψευδείς ισχυρισμούς.

«Θέλουν να κλέψουν», είπε για τους Δημοκρατικούς. «Έχουν κλέψει… και αυτό θα το σταματήσουμε».

Μπαράζ ανακριβειών

Ο Τραμπ είναι γνωστός για ψευδείς ισχυρισμούς, επισημαίνει το CNN, και η ομιλία του ήταν γεμάτη από αυτούς.

Όταν άρχισε να προβάλλει το έργο του, είπε ότι παρέλαβε «πληθωρισμό σε επίπεδα ρεκόρ». Όμως η πιο πρόσφατη μέτρηση ήταν 2,4% τον Ιανουάριο του 2026 -χαμηλό οκταμήνου- ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ήταν 3,0%, πολύ μακριά από ιστορικά ρεκόρ.

Είπε επίσης ότι παρέλαβε «εντελώς ανοιχτά σύνορα». Ωστόσο, οι διελεύσεις είχαν ήδη μειωθεί σημαντικά στο τέλος της θητείας του προέδρου Μπάιντεν.

Ισχυρίστηκε ότι η βενζίνη πωλείται κάτω από 2,30 δολάρια το γαλόνι σε ορισμένες πολιτείες -κάτι που τα επίσημα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν.

Υποστήριξε ότι επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εισρέουν από όλο τον κόσμο -ισχυρισμός που θεωρείται υπερβολικός.

Είπε επίσης ότι «περισσότεροι Αμερικανοί εργάζονται σήμερα από ποτέ άλλοτε στην ιστορία». Αυτό είναι τυπικά σωστό σε απόλυτους αριθμούς λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Ωστόσο, η ανεργία έχει αυξηθεί υπό τον Τραμπ και η αύξηση των θέσεων εργασίας το 2025 ήταν αναιμική.

