Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι έξω από σιδηροδρομικό σταθμό

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στο Ναγκάνο της Ιαπωνίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άνδρα που μαχαίρωσε απόψε τρεις ανθρώπους έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Άλλος ένας, γύρω στα 30, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ελαφρύτερα έχει τραυματιστεί μια γυναίκα η οποία, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον ένοπλο, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News, ο δράστης είναι περίπου 40 ετών, λεπτοκαμωμένος και έχει ύψος 1,65-1,75μ.

Τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

