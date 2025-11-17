Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να γιγαντώνεται

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει μόνο έναν τρόπο αντίδρασης όταν νιώθει ότι αντιμετωπίζει μια πολιτική απειλή: την κλιμάκωση. Γι’ αυτό και την Παρασκευή απαίτησε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ερευνήσουν τους δεσμούς του αείμνηστου καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν με «τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan Chase, και πολλούς ακόμη ανθρώπους και οργανισμούς».

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι «όλα τα βέλη» δείχνουν «τους Δημοκρατικούς». Είναι η ίδια πολιτική στρατηγική που τον έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση, και οι Δημοκρατικοί αντιπάλοί του δεν μπορεί παρά να τρίβουν τα χέρια τους.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προκάλεσαν ντόρο στα μέσα ενημέρωσης την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλευρά του Έπσταϊν στο οποία γινόταν αναφορά στον Τραμπ.

Τα τελευταία emails προσφέρουν λίγες συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά περιέχουν αρκετές ασάφειες δίνοντας τροφή στους συνωμοσιολόγους. Για παράδειγμα, τι εννοούσε ο Έπσταϊν το 2011 όταν έγραφε ότι ο Τραμπ είναι «εκείνος ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει»;

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι είχε κοινωνικές επαφές με τον Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όμως υποστηρίζει ότι είχαν τσακωθεί χρόνια πριν ο χρηματιστής κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα πως ο Έπσταϊν κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο απάντησαν στη δημοσιοποίηση των emails από τους Δημοκρατικούς δίνοντας στη δημοσιότητα ακόμη περισσότερα μηνύματα. Σε email του 2019 ο Έπσταϊν έγραφε ότι «ο Τραμπ το γνώριζε» αλλά «δεν έκανε ποτέ μασάζ».

Αυτήν την εβδομάδα δε, έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία που θα υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει ακόμη περισσότερα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, χάρη στη συνεργασία τεσσάρων Ρεπουμπλικανών βουλευτών με τους Δημοκρατικούς.

Τώρα ο Τραμπ επιδιώκει να στρέψει την οργή που προκαλεί η σχέση με τον Έπσταϊν μακριά από τον ίδιο και πιο συγκεκριμένα πάνω στους πολιτικούς αντιπάλους του. Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ζήτησε από τον Τζέι Κλέιτον, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, να υλοποιήσει την εντολή του προέδρου μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 ότι ήταν ανοιχτός στη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν. Η σημερινή ηγεσία του FBI, ο Κας Πατέλ και ο Νταν Μποντζίνο, είχαν υπαινιχθεί πριν από τις εκλογές ότι η κυβέρνηση συγκάλυπτε συνεργούς στα εγκλήματα του Έπσταϊν - προφανώς πολιτικούς αντιπάλους τους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είχε δηλώσει πέρυσι ότι «πρέπει να δημοσιευθεί η λίστα του Έπσταϊν. Είναι σημαντικό». Τον Φεβρουάριο, η Μπόντι είχε πει ότι η περίφημη λίστα «βρίσκεται πάνω στο γραφείο μου».

Όταν αποδείχθηκε ότι η περιβόητη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν ήταν φούμαρα, η κυβέρνηση εκτέθηκε και οι υποστηρικτές της απογοητεύτηκαν. Το φιάσκο έδωσε στους αντιπάλους του Τραμπ αφορμή να ξανασκαλίσουν τη σχέση του προέδρου με τον χρηματιστή, μετατρέποντάς τη σε χρόνιο πολιτικό αγκάθι.

Έτσι, ο Τραμπ άλλαξε γραμμή: άρχισε να χαρακτηρίζει την υπόθεση «απάτη» και «κυνήγι μαγισσών» και να λέει ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται» για τον Έπσταϊν. Και τώρα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να ξανανοίξουν μια υπόθεση ετών.

Αυτό δείχνει ότι τελικά οι Αμερικανοί μάλλον ενδιαφέρονται. Ο Τραμπ κρατάει την ιστορία ζωντανή, ποντάροντας προφανώς ότι το «τσουνάμι» ειδήσεων για τον Έπσταϊν είναι η καλύτερη άμυνα για τον ίδιο, εφόσον δεν μπορεί να σταματήσει τον ορυμαγδό.

Ο Έπσταϊν διέπραξε σοβαρά εγκλήματα. Το 2008 τη γλίτωσε πολύ φθηνά, καθώς τότε οι εισαγγελείς είχαν στα χέρια τους λιγότερα στοιχεία απ’ όσα γνωρίζουμε σήμερα. Το εύρος των κοινωνικών σχέσεων του Έπσταϊν με ισχυρούς και πλούσιους αποτελεί «μαγνήτη» για τον Τύπο, αλλά κανείς -πέρα από τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ- δεν έχει κατηγορηθεί για οτιδήποτε, παρά τα χρόνια ερευνών από τις ομοσπονδιακές αρχές και ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία.

Η Μπόντι έχει χειριστεί την υπόθεση Έπσταϊν με προχειρότητα από την πρώτη στιγμή. Τον Φεβρουάριο έφερε influencers στον Λευκό Οίκο για να παραλάβουν ντοσιέ με τον τίτλο «Οι Φάκελοι Έπσταϊν: Φάση 1». Όταν αυτά τα στοιχεία αποδείχθηκαν φούσκα, έριξε το φταίξιμο στο FBI. Τώρα μπορεί να πετάξει τη «καυτή πατάτα» στον Κλέιτον, τον εισαγγελέα στο Μανχάταν.

Πώς τελειώνει όλο αυτό; Όταν ένας εισαγγελέας στη βόρεια Βιρτζίνια δεν έκανε το πολιτικό χατίρι του Τραμπ να ασκήσει διώξεις σε αντιπάλους του, ο πρόεδρος τον εκδίωξε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο. Μην περιμένετε ότι το νέο του εγχείρημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φέρει πολιτική λύτρωση.



