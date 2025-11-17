Στις 17 Νοεμβρίου 1989, οι τσεχοσλοβάκοι κομμουνιστές κατέστειλαν μια ειρηνική πορεία στο κέντρο της Πράγας, με αποτέλεσμα μια «Βελούδινη Επανάσταση» η οποία ανέτρεψε το πιστό στη Μόσχα καθεστώς, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες δικτατορίας.

Η επανάσταση αυτή εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στην Τσεχοσλοβακία, η οποία στη συνέχεια διασπάστηκε, τέσσερα χρόνια αργότερα, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Μετά οι δύο χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας τα κοινοτικά κεκτημένα.

Σήμερα, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης, Τσέχοι και Σλοβάκοι διαδηλώνουν κατά των ηγετών τους - του δισεκατομμυριούχου Τσέχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις και του φιλορώσου Σλοβάκου Ρόμπερτ Φίτσο, κατηγορώντας τους ότι πρόδωσαν την κληρονομιά της μετάβασης στη δημοκρατία.

«Μαφιόζικο σύμφωνο» καταγγέλλουν οι Τσέχοι

«Θέλουμε αληθινά να ζούμε σ' ένα κράτος όπου οι πολιτικοί είναι υπεράνω των νόμων;» αναρωτιέται ο οργανωτής της σημερινής συγκέντρωσης στην Πράγα, Μικουλάς Μινάρ.

Το 2019, το κίνημά του είχε συγκεντρώσει 250.000 ανθρώπους εναντίον του Μπάμπις κατά την πρώτη πρωθυπουργική θητεία του, σε μια χώρα που αριθμεί 10,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Όμως ο Αντρέι Μπάμπις κέρδισε για δεύτερη φορά τις εκλογές τον Οκτώβριο και αυτή τη στιγμή σχηματίζει την κυβέρνησή του για να ηγηθεί και πάλι της χώρας.

Αυτός ο 71χρονος θαυμαστής του αμερικανού προέδρου είναι σύμμαχος του ακροδεξιού κόμματος SPD.

Προσέφερε στον επικεφαλής του, τον Τόμιο Οκαμούρα, ο οποίος διώκεται για υποκίνηση μίσους, την προεδρία του κοινοβουλίου.

Πρώην κομμουνιστής, ο Μπάμπις κατηγορείται για απάτη με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όμως αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει μια εκστρατεία δυσφήμησης.

Σύμφωνα με τον Μικουλάς Μινάρ, αυτή η νέα κυβέρνηση προκύπτει συνεπώς από ένα πιθανό «μαφιόζικο σύμφωνο», καθώς δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση να παράσχουν ο ένας στον άλλο ασυλία από τη δικαιοσύνη.

«Κάστα»

Στη Σλοβακία, διαδηλώσεις κατά του Ρόμπερτ Φίτσο πραγματοποιούνται σε πολλά μέρη, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Ο πρωθυπουργός «λαμβάνει μέτρα αντίθετα στη δημοκρατία, που μας πάνε πίσω πριν από το 1989», εκτιμά ένας άλλος διοργανωτής των διαδηλώσεων, ο Μαριάν Κούλιτς.

Ο 61χρονος Φίτσο, επίσης πρώην κομμουνιστής, βρίσκεται στην τέταρτη θητεία του, επίσης χάρη στην υποστήριξη ενός κόμματος της άκρας δεξιάς, του SNS.

«Οι ηγέτες μας ανήκουν στην ίδια κάστα ανθρώπων χωρίς αξίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις θέσεις», λέει ο συνταξιούχος Σλαβομίρ Χορβάτ. «Για καιρό πίστευα ότι αυτό θα άλλαζε», προσθέτει.

Με πρότυπο τη γειτονική Ουγγαρία, ο εθνικιστής Ρόμπερτ Φίτσο πολεμάει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αντικαθιστά τις πολιτιστικές ελίτ και υπονομεύει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Έχει επίσης συσφίξει τις σχέσεις της Σλοβακίας με τη Ρωσία, παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χώρα την οποία αρνείται να υποστηρίξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

