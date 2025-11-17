Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο μεγαλύτερος ναρκοβαρόνος του Ισημερινού, που είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του, συνελήφθη στην Ισπανία 

O Γουίλμερ «Πίπο» Τσαβαρία, ηγετικό στέλεχος της διαβόητης συμμορίας Los Lobos, εντοπίστηκε στη Μάλαγα μετά από 4 χρόνια που θεωρούταν νεκρός από covid-19

pipo

Ο επικεφαλής της ισχυρότερης συμμορίας του Ισημερινού, «Πίπο» Τσαβαρία, συνελήφθη το Σαββατοκύριακο στη Μάλαγα της Ισπανίας, ενώ από το 2021 είχε σκηνοθετήσει τον θάνατο του από τον covid-19. 

Ο Γουίλμερ «Πίπο» Τσαβαρία, ηγετικό στέλεχος της διαβόητης συμμορίας Los Lobos (Οι Λύκοι), που οι αρχές του Ισημερινού και των ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση, είχε αλλάξει ταυτότητα και είχε κρυφτεί στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ  Νομπόα ανακοίνωνε μέσω X τη σύλληψη του «Πίπο» Τσαβαρία, δηλώνοντας ότι συνέχιζε να κατευθύνει εγκληματικές δραστηριότητες στον Ισημερινό, όπως παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα και εντολές δολοφονιών.

«Οι άλλοι τον θεώρησαν νεκρό -  εμείς τον αναζητήσαμε στο ίδιο του το κολαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά όταν υπάρχει βούληση να παλέψεις για τη χώρα σου. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ για τη συνεργασία της Εθνικής Αστυνομίας του Ισημερινού και της Ισπανίας. Για την καταπολέμηση του εγκλήματος υπερανθρώπινου χαρακτήρα, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαιότητα» έγραψε ο Νομπόα. 

Η οργάνωση υπολογίζεται ότι αριθμεί περίπου 8.000 μέλη και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές ομάδες στον Ισημερινό, me φερόμενους δεσμούς με το ισχυρό καρτέλ Jalisco New Generation του Μεξικού

Πολλά μέλη των Los Lobos βρίσκονται ήδη στη φυλακή, με την οργάνωση να θεωρείται υπεύθυνη για ορισμένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια στις φυλακές του Ισημερινού.

Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, ο κ. Νομπόα έχει κηρύξει και διεξάγει «πόλεμο» κατά των συμμοριών αναπτύσσοντας τον στρατό στους δρόμους και στους φυλακές, εξαπολύοντας θεαματικές επιχειρήσεις σε οχυρά διακινητών ναρκωτικών και κηρύσσοντας συχνά καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η πολιτική του όμως επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

   Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ισημερινός μετατράπηκε σε έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, τασσόμενος σθεναρά υπέρ της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Καραϊβική θάλασσα και τα αεροπορικά πλήγματα τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 80 φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Ισημερινός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark