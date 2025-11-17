Ο επικεφαλής της ισχυρότερης συμμορίας του Ισημερινού, «Πίπο» Τσαβαρία, συνελήφθη το Σαββατοκύριακο στη Μάλαγα της Ισπανίας, ενώ από το 2021 είχε σκηνοθετήσει τον θάνατο του από τον covid-19.

#ATENCIÓN| Alias Pipo, identificado como Wilmer Geovanny Chavarría Barré y máximo líder de Los Lobos, fue detenido en España tras fingir su muerte en 2021, cambiar de identidad en Venezuela y operar desde Europa mientras ordenaba asesinatos y manejaba minería ilegal y rutas de… pic.twitter.com/onNTED5c4J November 16, 2025

Ο Γουίλμερ «Πίπο» Τσαβαρία, ηγετικό στέλεχος της διαβόητης συμμορίας Los Lobos (Οι Λύκοι), που οι αρχές του Ισημερινού και των ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση, είχε αλλάξει ταυτότητα και είχε κρυφτεί στην Ευρώπη.

Notorious Ecuadorian drug kingpin Wilmer ‘Pipo’ Chavarria arrested in Spain 4 years after faking his death https://t.co/z3PTOMVGD8 pic.twitter.com/SnDunz5AFO — New York Post (@nypost) November 17, 2025

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωνε μέσω X τη σύλληψη του «Πίπο» Τσαβαρία, δηλώνοντας ότι συνέχιζε να κατευθύνει εγκληματικές δραστηριότητες στον Ισημερινό, όπως παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα και εντολές δολοφονιών.

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

«Οι άλλοι τον θεώρησαν νεκρό - εμείς τον αναζητήσαμε στο ίδιο του το κολαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά όταν υπάρχει βούληση να παλέψεις για τη χώρα σου. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ για τη συνεργασία της Εθνικής Αστυνομίας του Ισημερινού και της Ισπανίας. Για την καταπολέμηση του εγκλήματος υπερανθρώπινου χαρακτήρα, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαιότητα» έγραψε ο Νομπόα.

Η οργάνωση υπολογίζεται ότι αριθμεί περίπου 8.000 μέλη και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές ομάδες στον Ισημερινό, me φερόμενους δεσμούς με το ισχυρό καρτέλ Jalisco New Generation του Μεξικού

Πολλά μέλη των Los Lobos βρίσκονται ήδη στη φυλακή, με την οργάνωση να θεωρείται υπεύθυνη για ορισμένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια στις φυλακές του Ισημερινού.

Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, ο κ. Νομπόα έχει κηρύξει και διεξάγει «πόλεμο» κατά των συμμοριών αναπτύσσοντας τον στρατό στους δρόμους και στους φυλακές, εξαπολύοντας θεαματικές επιχειρήσεις σε οχυρά διακινητών ναρκωτικών και κηρύσσοντας συχνά καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η πολιτική του όμως επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ισημερινός μετατράπηκε σε έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, τασσόμενος σθεναρά υπέρ της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Καραϊβική θάλασσα και τα αεροπορικά πλήγματα τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 80 φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών.

