Γαλλία: 3 εργάτες νεκροί από κατάρρευση πέτρινου τοίχους

Τρεις οικοδόμοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν κατέρρευσε πέτρινος τοίχος και τους καταπλάκωσε στο Πομάρ, ένα αμπελουργικό χωριό στην ανατολική Γαλλία.

Έχει διαταχθεί έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε εργασιακό χώρο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εισαγγελέας της Ντιζόν, Ολιβιέ Καρακότς, που διευκρίνισε πως τα θύματα ήταν ηλικίας 45, 56 και 58 ετών. Εκτελούσαν εργασίες σε αγρόκτημα του χωριού Πομάρ, όταν κατέρρευσε ένας παλιός πέτρινος τοίχος και τους καταπλάκωσε.

Δύο τοπικοί αξιωματούχοι, οι οποίο έφθασαν γρήγορα στο σημείο, προσπάθησαν να απομακρύνουν τα ερείπια και να απεγκλωβίσουν τους άτυχους εργάτες. Οι διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το αγρόκτημα στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα περιβάλλεται από παλιούς πέτρινους τοίχους, όπως πολλά σε αυτήν την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο περίφημο οινοποιείο Château de Pommard της Βουργουνδίας.

Το συνδικάτο των οικοδόμων απηύθυνε έκκληση για «ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας», υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων σε εργασιακούς χώρους.

Το 2023 καταγράφηκαν περισσότερα από 700.000 εργατικά ατυχήματα στη Γαλλία, εκ των οποίων για 555.000 απαιτήθηκαν αποζημιώσεις. Σε αυτά έχασαν τη ζωή τους 759 άνθρωποι, 21 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

