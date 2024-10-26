Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ ζήτησε με βίντεο την άμεση εκκένωση ισραηλινών οικισμών

Στο βίντεο η Χεζμπολάχ λέει ότι αυτοί οι «οικισμοί» έχουν γίνει βάσεις για τον ισραηλινό στρατό και ότι τώρα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε τους κατοίκους περισσότερων από 24 ισραηλινών «οικισμών» το Σάββατο να εκκενώσουν αμέσως, λέγοντας ότι έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι επειδή τα στρατεύματα του Ισραήλ βρίσκονται εκεί.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εξέδωσε την προειδοποίησή της σε βίντεο.

