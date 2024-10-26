Η Χεζμπολάχ ζήτησε με βίντεο την άμεση εκκένωση ισραηλινών οικισμών

Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε τους κατοίκους περισσότερων από 24 ισραηλινών «οικισμών» το Σάββατο να εκκενώσουν αμέσως, λέγοντας ότι έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι επειδή τα στρατεύματα του Ισραήλ βρίσκονται εκεί.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εξέδωσε την προειδοποίησή της σε βίντεο.

#BREAKING#Hezbollah issues a statement:

"To all residents in the settlements mentioned in this statement, please evacuate immediately. Your settlements have become a base for enemy military forces attacking Lebanon. As a result, they have turned into legitimate military targets" pic.twitter.com/koXJFl1dcG — Warrior Weekly (@dzgamezkiller) October 26, 2024

