DW: «Ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα έρχεται...»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία που καλύπτει όλες τις θάλασσες κατά μήκος της ακτογραμμής της, με έμφαση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο νέος νόμος προβλέπει όριο 12 ναυτικών μιλίων για τα χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, και 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

Με το νόμο αυτό ρυθμίζονται οι κανονισμοί για περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως η υφαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα ζώνη και η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), καθώς και άλλες σχετικές θαλάσσιες περιοχές.

Δυο ημέρες μετά την πληροφορία του Bloomberg ότι η Άγκυρα, ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή για την κατοχύρωση θαλάσσιων ζωνών σε αμφισβητούμενες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Μιλιέτ, Οζάι Σεντίρ, σε μακροσκελές άρθρο του με τίτλο: "Ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα έρχεται...",αποκαλύπτει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο που θα καλύπτει όλες τις θάλασσες κατά μήκος της ακτογραμμής της, ιδιαίτερα το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



Ο Σεντίρ αναφέρει ότι με τον νέο τουρκικό νόμο περί Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, η Τουρκία θεσπίζει νομικά ένα όριο 12 ναυτικών μιλίων για τα χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Στο Αιγαίο, τα χωρικά ύδατα ορίζονται στα 6 ναυτικά μίλια. Το σημαντικότερο όφελος του νόμου, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της Μιλλιέτ, θα είναι οι κανονισμοί που αφορούν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, που αποτελούνται από την υφαλοκρηπίδα, τη συνορεύουσα ζώνη και την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Ο αντίκτυπος στην Ελλάδα

Σε άλλη παράγραφο ο διευθυντής της Μιλιέτ αναφέρει ότι ο προτεινόμενος νόμος θα πρέπει επίσης να εξεταστεί από την οπτική γωνία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί τη βάση των προβλημάτων μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Η Άγκυρα θεωρεί το Αιγαίο Πέλαγος μια ημίκλειστη θάλασσα επειδή την μοιράζονται και οι δύο χώρες και συνδέεται με την ανοιχτή θάλασσα μέσω στενών περασμάτων. Αυτό λέει ο αρθρογράφος, καθιστά το Αιγαίο μια θάλασσα "Sui Generis",μια μοναδική θάλασσα όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο.



Σε άλλη αναφορά το κείμενο αναφέρει ότι ο προτεινόμενος νόμος επιβεβαιώνει ότι ο Βόσπορος, τα Δαρδανέλια και η Θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν μέρος των εσωτερικών υδάτων και ότι τα δικαιώματα και οι εξουσίες της Τουρκίας που απορρέουν από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Στενών του Μοντρέ, διατηρούνται. Αυτό σημαίνει ότι η αδιάλειπτη διέλευση ξένων πλοίων μέσω των Τουρκικών Στενών θα συνεχιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση των Στενών του Μοντρέ και τον Κανονισμό Θαλάσσιας Κυκλοφορίας στα Τουρκικά Στενά του 2019.



Όσο για τον πιθανό αντίκτυπο του νέου νόμου στην Ελλάδα, το κείμενο τονίζει ότι η Τουρκία αποτρέπει νομικά την παραβίαση των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο Πέλαγος και τη Γαλάζια Πατρίδα. Νομιμοποιεί τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δημιουργεί νομική βάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο έναντι μελλοντικών τετελεσμένων.



Πηγή: Deutsche Welle

