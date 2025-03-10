Η Χαμάς κατήγγειλε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στον λεγόμενο Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια στενή λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, αν και θα έπρεπε να έχουν ήδη αποχωρήσει, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο διάδρομος αυτός, μήκους 14 χιλιομέτρων και πλάτους περίπου 100 μέτρων, χαράχτηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τη δεύτερη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας (1967-2005) για να κάνει εκεί τις περιπολίες του. Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο έλεγχος του «διαδρόμου» αποτέλεσε σημαντικό σημείο διαφωνίας.

Το Ισραήλ «δεν τήρησε τη σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεών του στον Άξονα του Σαλαντίν (σ.σ. η παλαιστινιακή ονομασία του διαδρόμου) κατά την πρώτη φάση» της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, ανέφερε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να αποχωρήσει «πριν από την 50ή ημέρα» της εκεχειρίας, δηλαδή την Κυριακή.

Οι συγκεκριμένοι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση των ισχυρισμών της Χαμάς. Η οργάνωση θεωρεί ότι η παρουσία των Ισραηλινών στρατιωτών συνιστά «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας και «μια σκόπιμη προσπάθεια υπονόμευσής και ακύρωσής της».

Ο ισραηλινός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του τον διάδρομο την άνοιξη του 2024. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί πολιτικοί θεωρούν αναγκαίο να διατηρήσουν τον έλεγχο αυτής της ζώνης για να εμποδίσουν την είσοδο όπλων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, να παρέμβουν ώστε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Μια ομάδα Ισραηλινών διαπραγματευτών αναχώρησε σήμερα για την Ντόχα, όπου θα συμμετάσχει σε έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς, με στόχο την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Η πρώτη φάση της συμφωνίας έληξε την 1η Μαρτίου. Η Χαμάς επιθυμούσε να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, αλλά το Ισραήλ προτιμά να παρατείνει την πρώτη φάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

