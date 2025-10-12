«Το Ισραήλ είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας» ανακοίνωση το μεσημέρι της Κυριακής το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Λίγες μόνο ώρες έχουν απομείνει για τη μεγάλη στιγμή της ανταλλαγής των ομήρων, με τους συγγενείς τους να ανυπομονούν να σφίξουν στην αγκαλιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό δεν είναι γνωστό ωστόσο, εβραϊκά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι επιβεβαιώνουν δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το Ισραήλ έχει λάβει ενδείξεις ότι η Χαμάς επιδιώκει να επισπεύσει την απελευθέρωση των ομήρων, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται απόψε.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς φαίνεται να επιθυμεί να έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των ομήρων πριν από την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ η οποία είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας στις 9:20.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείο άμυνας ανέφερε ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εκτίμηση των πληροφοριών».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με την παραλαβή των ομήρων», προσθέτει.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένουν την απελευθέρωση των ομήρων το πρωί της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι ο στρατός πιστεύει ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ μέχρι την προσγείωση του Τραμπ αύριο.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για την απελευθέρωση των ομήρων και εκτιμούν ότι όλοι τους θα απελευθερωθούν πριν από την άφιξη του Τραμπ», ανέφερε η πηγή.

Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 250 που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές για σοβαρά αδικήματα ασφαλείας. Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους και στη συνέχεια να επιστρέψει τις σορούς 28 νεκρών ομήρων.

Πηγές της Χαμάς: Θα παραδώσουμε τον έλεγχο της Γάζας

Την ίδια ώρα, μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Η πηγή αναφέρει επίσης ότι η ομάδα είναι έτοιμη να σταματήσει τις ένοπλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με έναν άλλο αξιωματούχο της Χαμάς που δήλωσε νωρίτερα ότι ο αφοπλισμός ήταν «εκτός συζήτησης».

«Η Χαμάς συμφωνεί σε μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία και στο να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου τα όπλα της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός από την περίπτωση ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα», λέει η πηγή.

Η πηγή αναφέρει ότι η Χαμάς ζήτησε από την Αίγυπτο, ως μεσολαβητή, να συγκαλέσει συνάντηση πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας για να συμφωνηθεί η σύνθεση μιας προσωρινής τεχνοκρατικής και απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι «τα ονόματα είναι σχεδόν έτοιμα».

«Η Χαμάς, μαζί με τις άλλες παρατάξεις, έχει υποβάλει 40 ονόματα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα δικαίωμα βέτο πάνω τους και κανένα από αυτά δεν ανήκει στη Χαμάς», προσθέτει.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η «μεγάλη πρόκληση» της χώρας του μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων αυτή την εβδομάδα θα είναι «η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα».

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα, απευθείας από τον Ισραηλινό Στρατό και μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα συσταθεί υπό την ηγεσία και την επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή είναι η πρωταρχική σημασία της εφαρμογής της συμφωνημένης αρχής της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας και της εξουδετέρωσης των όπλων της Χαμάς. Έχω δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κατς.

Δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα

Παράλληλα, δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται από το πρωί στη Γάζα με την ελπίδα ότι μέρα με τη μέρα η ανθρωπιστική βοήθεια θα αυξάνεται.

Οι οργανώσεις δήλωσαν, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ότι ετοιμάζονταν να «πλημμυρίσουν» τη Γάζα με τρόφιμα και άλλες βασικές προμήθειες.

Τουλάχιστον 600 φορτηγά χρειάζονται καθημερινά για να ξεκινήσει η αντιμετώπιση της τρομερής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

