Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο Τελ Αβίβ - 20χρονος Παλαιστίνιος ο δράστης

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι στους περαστικούς, όπως δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι σήμερα, Τρίτη.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών κατονόμασαν τον άνδρα που πραγματοποίησε την επίθεση στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για τον 20χρονο Παλαιστίνιο Abed Elohab Halaila, από τη Δυτική Όχθη ο οποίος δεν έχει ιστορικό στις Αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης για δεύτερη ημέρα, μια ημέρα μετά τις επιδρομές που σκότωσαν τουλάχιστον 10 άτομα ηλικίας 16 έως 23 ετών και τραυμάτισαν περίπου 100.

TERROR ATTACK IN TEL AVIV:



A Palestinian man, who entered into Israel illegally, rammed a car into a group of people and proceeded to stab as many as he could before being shot.



