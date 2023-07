Η Γαλλία «μετρά τις πληγές της»: 3.486 συλλήψεις, πάνω από 12.200 οχήματα κατεστραμμένα, ζημιές σε πάνω από 1.100 κτίρια

Aκρόαση του υπουργού Εσωτερικών την Τετάρτη στη Νομική Επιτροπή της Γερουσίας «για τις ταραχές που σημειώθηκαν από τις 27 Ιουνίου 2023», μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ

Η Γαλλία «μετρά τις πληγές της» μετά τις σοβαρές ταραχές που συγκλόνισαν τις προηγούμενες ημέρες την κοινωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από το βράδυ της 27ης προς 28η Ιουνίου έως το πρωί της Τρίτης είχαν συλληφθεί 3.486 άτομα, κάηκαν 12.202 οχήματα, 1.105 κτίρια κάηκαν ή υπέστησαν ζημιές και 209 τμήματα της εθνικής αστυνομίας, της χωροφυλακής ή της δημοτικής αστυνομίας δέχθηκαν επίθεση. Συνολικά 374 άτομα έχουν δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου από την Παρασκευή, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Νομική Επιτροπή της Γερουσίας θα ακούσει την Τετάρτη στις 4:30 μ.μ. (5.30 ώρα Ελλάδας) τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν «για τις ταραχές που σημειώθηκαν από τις 27 Ιουνίου 2023», μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, που σκοτώθηκε από έναν αστυνομικό. Η ακρόαση θα είναι ανοιχτή στον Τύπο και θα μεταδοθεί ζωντανά στον ιστότοπο της Γερουσίας.

Clashes between rioters and right-wingers in France overnight. pic.twitter.com/QhUUZZYjBh — The Spectator Index (@spectatorindex) July 4, 2023

Η κορύφωση της κρίσης έχει περάσει, διαβεβαίωσε από πλευράς του ο Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πάντως ότι πρέπει να παραμείνουμε «προσεκτικοί».

«Είναι βιώσιμη η επιστροφή στην ηρεμία; Θα είμαι ακόμα πολύ προσεκτικός για τις μέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά επιτέλους η κορύφωση που ζήσαμε τα πρώτα βράδια πέρασε», εκτίμησε, μιλώντας στο Ελιζέ ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μιλώντας ενώπιον 250 δημάρχων στις πόλεις των οποίων σημειώθηκαν τα επεισόδια.

«Είναι η διαρκής, δημοκρατική τάξη που όλοι θέλουμε, για την οποία θα φροντίσουμε. Αυτή είναι η κορυφαία προτεραιότητα», πρόσθεσε. Σύμφωνα με συμμετέχοντα στη συνάντηση αυτή μακριά από τα ΜΜΕ, ο πρόεδρος εξέφρασε στους αιρετούς «τη στήριξη, την εκτίμηση και την αναγνώριση του έθνους» για τη «δράση» τους τις τελευταίες ημέρες.

France Has Fallen!! gassing their own citizens pic.twitter.com/xkLz5jsH0A — Jack Straw (@JackStr42679640) July 4, 2023

«Αν είστε εκεί, είναι επειδή υπήρξατε θύματα, μερικές φορές έχετε πέσει θύματα με έναν πολύ άμεσο και προσωπικό τρόπο, οι οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα με έναν αφόρητο και ανείπωτο τρόπο (…) Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δημοσίως όλους τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες και τους δημοτικούς αστυνομικούς, προφανώς και τους πυροσβέστες μας», είπε επίσης.

Εξάλλου, οι ταραχές που συγκλόνισαν τις προηγούμενες ημέρες τη Γαλλία, προκάλεσαν ζημιές «τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ» στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Παρισιού. Την εκτίμηση έκανε τη Δευτέρα ο IDFM (Ile-de-France Mobilités), ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις δημόσιες συγκοινωνίες στην διοικητική περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.



Σε αυτό το ποσό υπολογίζονται «τα λεωφορεία και το τραμ που κάηκαν, δύο τραμ που υπέστησαν ζημιές, καθώς και τα σπασμένα παγκάκια στις στάσεις», διευκρίνισε η IDFM στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η εφημερίδα Le Parisien.



Την τελευταία εβδομάδα, συνολικά 39 λεωφορεία πυρπολήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Κάθε λεωφορείο κοστίζει σχεδόν 350.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού.

Police station engulfed in flames on Rouen. Just a “much quieter” night in la belle France. pic.twitter.com/yo4VPiKVSl — David Vance (@DVATW) July 4, 2023

