Ισραήλ: Αναχαιτίστηκαν δύο drones

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι νωρίτερα απόψε αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ και προέρχονταν «πιθανότατα από το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Kan, τα drones κατά πάσα πιθανότητα εκτοξεύτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου την ίδια ώρα που το Ιράν εκτόξευσε και έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν εκτός του ισραηλινού εδάφους, ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

