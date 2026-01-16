Η Βρετανία στέλνει έκτακτη οικονομική ενίσχυση 20 εκατ. στην Ουκρανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την άμεση αποστολή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις βαριά πληγωμένες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

It was an honour to see my friend @ZelenskyyUa today.



Today and every day, we stand with Ukraine.



Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/MDauOabbCQ January 16, 2026

Το νέο πακέτο στοχεύει στην επισκευή, την αποκατάσταση και την προστασία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας. Βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της θέρμανσης και της παροχής ρεύματος σε κτίρια, όπως σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα από τους βομβαρδισμούς.

Με την προσθήκη αυτού του ποσού, η συνολική βρετανική στήριξη προς τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας ξεπερνά τα 470 εκατομμύρια λίρες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Με αφορμή την παραπάνω ανακοίνωση, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό:

«Ο λαός της Ουκρανίας δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: θα είμαστε δίπλα σας σήμερα, αύριο και για τα επόμενα 100 χρόνια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή, επειδή όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία μάς αφορούν όλους».

Στο μεταξύ, στο Κίεβο αφίχθη σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στο «Φόρουμ Εκατονταετούς Συνεργασίας», όπου θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.