Τουρκικός ρόλος στην ευρωπαϊκή άμυνα μέσω Eurofighter;

Σε κομβικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τοποθετήθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV. Ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας εστίασε τόσο στη διαδικασία χαλάρωσης των όρων για τη θεώρηση Σένγκεν υπέρ των Τούρκων πολιτών, όσο και στις εξελίξεις γύρω από την πιθανή αγορά των Eurofighter από την Άγκυρα.

Διευκολύνσεις στη Σένγκεν και στρατηγική ΕΕ

Σχετικά με την πρόσφατη διευκόλυνση της πρόσβασης στη ζώνη Σένγκεν, ο Χακάν Φιντάν επεσήμανε πως πρόκειται για μια «σημαντική» εξέλιξη, καθώς, όπως είπε, «κερδίζεται χρόνος στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ». Ο ίδιος τόνισε ότι το αποτέλεσμα αυτό ήρθε έπειτα από «μια πολύ σοβαρή προσπάθεια» και εκτεταμένη διπλωματική κινητικότητα.

Eurofighter: Πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση

Αναφορικά με την επικείμενη αγορά 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon, ο Φιντάν διευκρίνισε ότι η διαδικασία παραμένει σύνθετη και πολυεπίπεδη, επισημαίνοντας πως: «Υπάρχει θέμα αναθεώρησης συγκεκριμένων αεροσκαφών, ενώ εξετάζεται και η εγχώρια παραγωγή. Διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως με χώρες που διαθέτουν ήδη Eurofighter στα αποθέματά τους». Παράλληλα, υπογράμμισε πως η αγορά των αεροσκαφών επηρεάζει συνολικά το αμυντικό δόγμα, καλύπτοντας ζητήματα όπως η εκπαίδευση προσωπικού, τα πυρομαχικά, το λογισμικό και η τεχνική υποστήριξη.

Τέλος, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου στη ζώνη Σένγκεν, αν και χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως «ένα βήμα» προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά θεωρεί πως η συμφωνία για τα Eurofighter αποτελεί «κλειδί» για την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας στην αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής άμυνας.

Πηγή: Deutsche Welle

