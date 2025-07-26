Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε σήμερα την πρώτη ημέρα του στη Σκωτία με μία παρτίδα γκολφ στο γήπεδό του στο Τέρνμπερι, υπό ισχυρή αστυνομική προστασία, μακριά από τις διαδηλώσεις που έχουν ανακοινωθεί κατά της επίσκεψής του σε πολλές πόλεις.

Υπό βροχή και με τη συνοδεία του γιου του Έρικ, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε τα πρώτα του χτυπήματα στο γήπεδο του γκολφ, στο πολυτελές συγκρότημα ιδιοκτησίας της οικογένειας Τραμπ, όπως μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η άφιξη του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους χθες το βράδυ στο Τέρνμπερι μετέτρεψε αυτήν τη γραφική και συνήθως ήσυχη περιοχή στη νοτιοδυτική Σκωτία σε ένα πραγματικό οχυρό, με κλειστούς δρόμους και σημεία ελέγχου να έχουν εγκατασταθεί από την αστυνομία.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί περιπολούσαν σήμερα το πρωί αυτό το γήπεδο γκολφ, όπως και τις αμμώδεις παραλίες και τους καταπράσινους λόφους που το περιβάλλουν.

Οι παίχτες ελέγχθηκαν από τις αρχές προτού ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιστεί στο γκριν.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στο γειτονικό αεροδρόμιο του Πρέστγουικ χθες το βράδυ, με εκατοντάδες περίεργους πολίτες να συρρέουν για να θαυμάσουν το Air Force One και να επιχειρήσουν να δουν από κοντά τον διάσημο επιβάτη του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τη Σκωτία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα του, όμως η πολιτική του και οι τοπικές επενδύσεις του οικογενειακού ομίλου του έχουν προκαλέσει διαμάχες.

Στο Τέρνμπερι, η πενθήμερη επίσκεψή του δίχασε.

«Πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ και εγώ είμαι ένας εξ αυτών. Πιστεύω πως είναι ένας μεγαλομανής», δήλωσε στο AFP ο Γκράχαμ Χόντγκσον, συνταξιούχος.

«Προκαλεί μεγάλο κακό παγκοσμίως με τους δασμούς του», συμπλήρωσε.

Όμως, στο αεροδρόμιο του Πρέστγουικ χθες το βράδυ, οι υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου έκαναν επίσης αισθητή την παρουσία τους.

Ένα αγόρι κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Καλωσήρθες Τραμπ», ενώ ένας άνδρας κουνούσε μία μεγάλη σημαία με το σύνθημα "Make America Great Again".

Για την αστυνομία της Σκωτίας, η άφιξη του Τραμπ στάθηκε αφορμή να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας, για την οποία συνέδραμαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις της χώρας.

Η οργάνωση Stop Trump Coalition ανακοίνωσε διαδηλώσεις σήμερα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Εδιμβούργο, την πρωτεύουσα της Σκωτίας, όπως και στο Άμπερντιν, όπου ο μεγιστάνας αναμένεται να μεταβεί, για να επισκεφθεί το δεύτερο συγκρότημά του γκολφ.

Η αστυνομία προετοιμάζεται επίσης για το ενδεχόμενο συγκεντρώσεων στο Τέρνμπερι, όπου ο Τραμπ αναμένεται να περάσει την ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

