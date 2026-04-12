Γιατί ο Τραμπ απειλεί με αποκλεισμό ενός Στενού που το Ιράν έχει ήδη κλείσει

Στην τελευταία ανάρτησή του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απειλεί να κλείσει το Στενό του Ορμούζ - μια κρίσιμη υδάτινη οδό που, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα στο Ιράν, πρέπει να ανοίξει ξανά χωρίς όρους.

«Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ», ανάρτησε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Κυριακής. «Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια βάση "ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ", αλλά το Ιράν δεν έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό».

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει το Στενό για την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημιά σε ορισμένες χώρες που βασίζονται στο αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών παγκοσμίως - συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί λοιπόν ο Τραμπ να θέλει να αποκλείσει το Στενό που ο ίδιος επιθυμεί να ανοίξει;

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τυπικά, το Στενό δεν είναι κλειστό - το Ιράν επιτρέπει σταδιακά τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων με αντάλλαγμα διόδια ύψους έως και $2 εκατομμυρίων ανά πλοίο. Και, το σημαντικότερο, το Ιράν επιτρέπει στο δικό του πετρέλαιο να περνάει μέσα και έξω από την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου: Το Ιράν κατάφερε να εξάγει κατά μέσο όρο 1,85 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο - περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα περισσότερα από τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Κλείνοντας το Στενό, ο Τραμπ θα μπορούσε να κόψει μια βασική πηγή χρηματοδότησης για την κυβέρνηση και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν.

Είναι ένας μοχλός πίεσης που η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα: Αν αποκλείσουν το Στενό -ακόμη και για το ιρανικό πετρέλαιο- η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί παγκοσμίως.

Έλεγχος των τιμών

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ναυτικό των ΗΠΑ επέτρεπε σε ιρανικά δεξαμενόπλοια να διέρχονται από την περιοχή. Κάθε ποσότητα πετρελαίου που ρέει έξω από την περιοχή αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση των τιμών σε κάπως ελεγχόμενα επίπεδα.

Μάλιστα, τον Μάρτιο οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν προσωρινή άδεια στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο που βρισκόταν αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο κατά διαστήματα εδώ και δεκαετίες, και η κυβέρνηση Τραμπ έχει μπλοκάρει τις πωλήσεις αργού της χώρας από τότε που εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2018. Η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις τον περασμένο μήνα απελευθέρωσε μεγάλη ποσότητα αργού: 140 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα αρκετή για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για περίπου μιάμιση ημέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η εικόνα της προσωρινής εξαίρεσης από τις κυρώσεις για ένα μήνα ήταν δύσκολη: Η άδεια επέτρεπε στο Ιράν να πουλά το υπό κυρώσεις πετρέλαιό του για να χρηματοδοτεί τον πόλεμό του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Και το Ιράν αποκόμιζε τεράστια κέρδη, πουλώντας το πετρέλαιό του σε τιμή αρκετά δολάρια πάνω από την τιμή του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς.

Η οργή για την αύξηση των τιμών των καυσίμων πίεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ολοκληρώσει τον πόλεμο, και η αποδέσμευση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών ίσως της αγόρασε λίγο χρόνο. Επειδή το Ιράν πουλούσε ούτως ή άλλως το πετρέλαιό του, η άρση των κυρώσεων άνοιξε τις πωλήσεις προς τις δυτικές χώρες αντί να πηγαίνουν αποκλειστικά στην Κίνα, τον μακράν μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να βρει κάθε δυνατό μέσο για να κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου υπό έλεγχο ενώ διεξάγει τον πόλεμό της. Συντόνισε μια ιστορική αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, ενώ τον περασμένο μήνα ήρε τις κυρώσεις και σε εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου.

Τώρα, ο Τραμπ ρισκάρει να στείλει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης ακόμα ψηλότερα, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την πίεση προς το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

