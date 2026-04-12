Γκαλιμπάφ για Τραμπ: Αν προσέλθει με λογική, θα ανταποκριθούμε με λογική

Το Ιράν είχε πολύ καλές πρωτοβουλίες για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, σε σχόλια που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δεν θα έχουν καμία επίδραση στο ιρανικό έθνος.

«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν προσέλθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε με λογική», δήλωσε.

Ο Τραμπ σημείωσε νωρίτερα σήμερα πως «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε το Στενό Ορμούζ», προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως μπορεί «να ισοπεδώσει το Ιράν σε μία μέρα», αναφερόμενος σε πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.