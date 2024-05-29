Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα

Τρία μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν απόψε σε αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Χομς της κεντρικής Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως ανακοίνωσε, τρεις Σύροι που ήταν μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε «ισραηλινό πλήγμα σε στρατιωτική τοποθεσία στην επαρχία Χομς».

Σε άλλη αεροπορική επιδρομή, η οποία αποδίδεται επίσης στο Ισραήλ, ένα κορίτσι σκοτώθηκε και άλλοι δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Μπανιγιάς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

