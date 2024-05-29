Ένας 81χρονος που τρομοκρατούσε τη γειτονιά του στην Καλιφόρνια με μία σφεντόνα για σχεδόν μια δεκαετία, συνελήφθη από τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία της Azusa επιβεβαίωσε ότι ο ηλικιωμένος Πρινς Κινγκ – και όχι κάποιος έφηβος, όπως υποπτεύονταν - ήταν το άτομο πίσω από εκατοντάδες περιπτώσεις βανδαλισμού με σφεντόνα, που είχαν καταγγελθεί τα τελευταία δέκα χρόνια.

‘Serial slingshot shooter,’ 81, finally nabbed after terrorizing California town for nearly a decade https://t.co/mTJ37HQE1n pic.twitter.com/CCEuikh8VK — New York Post (@nypost) May 29, 2024

Ο Κινγκ, κατηγορείται ότι στόχευσε δεκάδες κατοίκους όλα αυτά τα χρόνια - έσπασε τζάμια και παρμπρίζ και σημάδευε τους γείτονες με ρουλεμάν.

Αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, οι κάτοικοι είπαν ότι οι ζημιές από την σφεντόνα συχνά κόστιζαν χιλιάδες δολάρια για να επιδιορθωθούν.



