Η Βηρυτός καταδικάζει την απαράδεκτη παρέμβαση του Ιράν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την "κατάφωρη και απαράδεκτη παρέμβαση" του Ιράν μετά τις δηλώσεις της Τεχεράνης που εξέφραζαν την "αντίθεσή" της στην απόφαση του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν.

Το υπουργείο "καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που συνιστούν κατάφωρη και απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου", δήλωσε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Βελαγιατί είχε δηλώσει νωρίτερα ότι "η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι σίγουρα αντίθετη στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς το Ιράν πάντα βοηθούσε τον λαό του Λιβάνου και την Αντίσταση, και συνεχίζει να το κάνει".

"Ορισμένοι υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να έχουν αμφίβολες θέσεις σχετικά με εσωτερικές αποφάσεις του Λιβάνου που δεν αφορούν σε τίποτα την Ισλαμική Δημοκρατία", πρόσθεσε το υπουργείο, προτού "θυμίσει στους ηγέτες της Τεχεράνης ότι θα ήταν καλύτερο για το Ιράν να επικεντρωθεί στα προβλήματα του δικού του λαού".

Ήδη στα τέλη Απριλίου, το υπουργείο είχε καλέσει για εξηγήσεις τον Ιρανό πρέσβη στον Λίβανο Μοτζταμπά Αμανί, για δηλώσεις του σε σχέση με τον "αφοπλισμό" της Χεζμπολάχ.

Στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρέσβης είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο αφοπλισμού ως "συνωμοσία εναντίον ορισμένων κρατών" χωρίς να διευκρινίσει ποιών ή να κατονομάσει τη Χεζμπολάχ.

Αφότου κλήθηκε στο υπουργείο, ο Ιρανός πρέσβης υπαναχώρησε.

Η κυβέρνηση ανέθεσε την Τρίτη στον στρατό να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ώστε αυτό να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους, και στο οποίο το σιιτικό κίνημα αντιτίθεται.

Την Τετάρτη, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα υποστηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ μετά τον τελευταίο πόλεμό της κατά του Ισραήλ και την πτώση του πρώην συμμάχου της, Μπασάρ αλ Άσαντ, στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

