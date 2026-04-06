Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έδωσαν το παρών στη πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της περιπέτειας της Κέιτ Μίντλετον με την υγεία της. Τους συνόδευσαν τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα κομψό ιβουάρ σύνολο από το αγαπημένο της brand με έδρα το Λονδίνο Self Portrait, το οποίο είχε φορέσει ξανά το 2022 σε μια εκδήλωση με την πριγκίπισσα Άννα. Σύμφωνα με το Τ&C, το σύνολο ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, ένα κρεμ καπέλο Juliette Botterill, ένα ζευγάρι nude γόβες Ralph Lauren και μια μίνι τσάντα DeMellier.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ εντυπωσίασε φορώντας ένα παλτό του οίκου Catherine Walker στο χρώμα της καραμέλας με καφέ λεπτομέρειες, όπως και τα Χριστούγεννα, ενώ το συνδύασε με ένα γαλάζιο φόρεμα επίσης από το Self Portrait και μπαλαρίνες Tory Burch. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και οι γιοι του, εμφανίστηκαν με σκούρα μπλε κοστούμια.

Η οικογένεια περπάτησε μέχρι το παρεκκλήσι όπως και η πριγκίπισσα 'Αννα με τον σύζυγό της, Αντιναύαρχο Σερ Τίμοθι Λόρενς, καθώς και ο πρίγκιπας Εδουάρδος με τον 18χρονο γιο του, Τζέιμς. Στο πλευρό της οικογένειας ήταν επίσης ο Πίτερ Φίλιπς και η αρραβωνιαστικιά του Χάριετ Σπέρλινγκ μαζί με τις παιδιά τους καθώς και η κόρη της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, Λαίδη Σάρα Τσάτο, με τον σύζυγό της Ντάνιελ Τσάτο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επέλεξαν να φτάσουν με αυτοκίνητο, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τους υποδέχεται με επευφημίες.

Καθώς έμπαινε στο ναό, ο βασιλιάς Κάρολος χαιρέτησε τον μικρότερο γιο του Ουίλιαμ με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, με τον μικρό πρίγκιπα να του ανταποδίδει ένα πλατύ χαμόγελο.

Ο 7χρονος Λούι, ο οποίος είναι τέταρτος στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, παρακολούθησε για δεύτερη φορά την πασχαλινή λειτουργία, ντυμένος με ένα κομψό μπλε κοστούμι σε απόλυτη αρμονία με την εμφάνιση του μεγαλύτερου αδελφού του, Τζορτζ. Σύμφωνα με το Woman & Home, η ιδιαίτερη σχέση με τον παππού του είναι ευρέως γνωστή, καθώς οι αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές των δυο τους κλέβουν συχνά την παράσταση στις βασιλικές εκδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

