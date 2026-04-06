Μπέλα Χαντίντ: Η εμφάνιση με δαντελένιο σουτιέν που έγινε «viral»

Η Μπέλα Χαντίντ ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα δαντελένιο σουτιέν σε «καυτά» στιγμιότυπα από τα παρασκήνια φωτογράφισης.

Το 29χρονο supermodel, που πρόσφατα εντυπωσίασε και με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη νέα της φωτογράφιση για το ιταλικό brand Miss Sixty με έδρα το Μιλάνο. Σε μία από τις εικόνες, η Μπέλα ποζάρει σε selfie, φορώντας ένα μαύρο δαντελένιο bralette και ένα λευκό πουκάμισο.

Η Χαντίντ πόζαρε επίσης σε μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα, αναδεικνύοντας τη σμιλεμένη κοιλιά της με το δαντελένιο σουτιέν, ενώ είχε τυλιγμένη μια ρόμπα γύρω από τη μέση της. Η ίδια απαθανάτισε το «look» της και σε καθρέφτη. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει ένα υπνοδωμάτιο με περίτεχνη διακόσμηση, ξύλινα έπιπλα και πίνακες στους τοίχους.

Πηγή: skai.gr

