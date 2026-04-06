Ντούα Λίπα: Έτοιμη για γάμο με τον Κάλουμ Τέρνερ - Γιατί θα λείψουν οι διάσημοι φίλοι τους

Η Ντούα Λίπα και ο αρραβωνιαστικός της, Κάλουμ Τέρνερ, φέρονται να αποφεύγουν έναν λαμπερό γάμο της showbiz, προτιμώντας μια πιο μικρή και ιδιωτική τελετή.

Η 30χρονη καλλιτέχνις και ο 36χρονος ηθοποιός, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, φαίνεται ότι έχουν ήδη καταλήξει σε ημερομηνία για να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, ενώ δεν αποκλείεται ο γάμος να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του πέρυσι, φέρεται να έχει εξετάσει χώρους τόσο στην Ιταλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτουν πολλούς διάσημους φίλους, όπως ο Έλτον Τζον, η Ολίβια Ντιν, ο Μαρκ Ρόνσον και η Charli XCX, το ζευγάρι κρατά τη λίστα των καλεσμένων μικρή. «Οι προετοιμασίες για τον γάμο της Ντούα και του Κάλουμ προχωρούν κανονικά. Θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Η Ντούα θα είναι παντρεμένη μέχρι να γίνει 31 ετών τον Αύγουστο», ανέφερε πηγή στην «Daily Mail». Και πρόσθεσε: «Θέλουν να έχουν δίπλα τους μόνο τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους, οπότε δεν θα είναι μια μεγάλη, εντυπωσιακή τελετή.

Dua Lipa and Callum Turner's wedding plans 'revealed from low-key ceremony to a guestlist so small their A-list pals will miss out' — Daily Mail Celebrity, April 5, 2026

Όλοι οι αγαπημένοι τους θα είναι εκεί, αλλά ίσως υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις. Μερικοί που πίστευαν ότι θα έχουν συνοδό ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορούν, καθώς θέλουν να κρατήσουν τον αριθμό των καλεσμένων πολύ μικρό».

Η Ντούα και ο Κάλουμ ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Η απόφαση να μεγαλώσουμε μαζί, να μοιραστούμε μια ζωή και να είμαστε για πάντα οι καλύτεροι φίλοι είναι ένα πολύ ξεχωριστό συναίσθημα».

Μιλώντας για τα σχέδια γάμου, ανέφερε: «Θέλω να ολοκληρώσω την περιοδεία μου, ο Κάλουμ έχει γυρίσματα, οπότε απλώς απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο. Δεν ήμουν ποτέ από τους ανθρώπους που ονειρεύονταν τον γάμο ή σκεφτόντουσαν τι είδους νύφη θα είναι. Και ξαφνικά σκέφτομαι: "Τι θα φορέσω;"». Ο Κάλουμ μίλησε πρόσφατα για τη σχέση τους, αποκαλώντας την «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

